«Ты только с виду такой плюшевый!» — известная певица и блогер VITA CHIKOVANI представила поклонникам новую песню.

Яркая певица современности, популярный блогер и участница шоу «Влюбись, если сможешь» на телеканале ТНТ VITA CHIKOVANI (Виолетта Чиковани) презентовала свой новый эмоциональный трек под названием «Плюшевый», на который также снят оригинальный видеоклип.

О предстоящей премьере неоднократно сообщала сама артистка в своих социальных сетях. Фанаты с нетерпением ждали выхода песни и видео:

— От этой маленькой части клипа мурашки по телу. Не могу даже представить, что за пушка будет этот трек! — прокомментировала опубликованный ранее тизер одна из поклонниц Виолетты.

«Плюшевый» — откровенная история о настоящих и сложных чувствах, которой делится певица со своими слушателями. Это трек о том, что любовь — не вечна, а музыка — бесконечна: она никогда не предаст и не причинит боли.

«Позволь себе прочувствовать горе, печаль и гнев», — говорит Виолетта. Как рассказывает сама артистка, во время записи нового трека на неё нахлынули воспоминания и забытые чувства: «Когда я записывалась на студии, я рыдала от осознания, что ещё вчера строила планы, мечтала и представляла счастливые моменты с близким человеком — этот человек и был моим будущим. А сейчас оказалось, что всё это не имело смысла — будущего нет, и надо создавать новое», — поделилась певица.

«Плюшевый» — настоящий вызов всем тем, кто предал нас однажды. Это песня-прощание, когда в душе не осталось ни тоски, ни жалости. Это обещание себе быть сильной и идти вперед с гордо поднятой головой, никогда не оглядываясь назад.

«Плюшевый»: слушайте новую песню VITA CHIKOVANI и смотрите впечатляющий клип на всех онлайн-площадках страны.

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