«Моё собачье дело»: в российский прокат выходит душевная комедия для всей семьи

В преддверии новогодних праздников в широкий прокат по России выйдет душевная комедия для всей семьи «Моё собачье дело», рассказывающая о захватывающем путешествии четвероногого героя. Главные роли в картине исполнили Максим Лагашкин («Жуки», «Лед 2»), Ирина Пегова («Домашний арест», «Пищеблок»), Андрей Андреев («Батя», «Солдатик»), Юлия Сулес («О чем говорят мужчины», Домовой»), Михаил Орлов («Грозный папа», «Самый Новый год!»), а также звезда ситкома «Сваты» Анатолий Васильев.

Режиссёром проекта выступил Александр Бабаев («Тайный Санта»), а продюсерами – Василий Ровенский («Коты Эрмитажа», «Большое путешествие») и Ксения Егорова.

В центре сюжета бывший конструктор самолетов Михаил (Анатолий Васильев), который постоянно попадает в нелепые ситуации. Вместе с внуком Сережей 31 декабря они находят на улице пса, который прячется от новогодних салютов. Очарованные хвостатым другом они решают его приютить и дают кличку Степка.

Вечером, после того, как внука забирают родители (Максим Лагашкин и Ирина Пегова), Михаилу становится плохо. Теперь помочь дедушке может только Степка. У пса есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь своему хозяину. Правда, сделать это не так-то просто, ведь никто из людей не знает собачьего языка. Степке предстоит найти Сережу, который единственный, как кажется псу, понимает его.

В поисках мальчика четырехлапый герой отправляется в увлекательное приключение по живописному городу в новогодних декорациях, где встретится с говорящими представителями своего вида, а еще попадет во множество непредвиденных и забавных ситуаций.

Фильм точно запомнится детям и их родителям благодаря необычному повествованию – история будет рассказана от лица обаятельных псов. Чтобы познакомить зрителей с четвероногими героями, которые в картине не только говорят, но и поют, создатели комедии тщательно фотографировали всех собак, принимавших участие в съемках, более чем со 100 ракурсов. А затем моделировали трехмерную копию в абсолютном масштабе. Для полной идентичности с реальным прототипом специалисты по грумингу более четырех месяцев воссоздавали мех пушистых актеров так, чтобы он ни цветом, ни текстурой не отличался от настоящего. После этого аниматоры выявили уникальный характер и манеру поведения у каждого пса, которые в последующем стали основой мимики.