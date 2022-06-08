В Новом Манеже представлена выставка «Коломенское. 100 шедевров русского искусства. Вне границ и времен», приуроченная к 100-летию музея-заповедника.

Юбилей придётся на 2023 год, но уже в этом году начало праздничным мероприятиям положено. Коломенское хранит память и произведения искусства самых разных эпох. Здесь можно увидеть всё: архитектурные сооружения деревянного зодчества, предметы археологии, декоративно-прикладного искусства, живописи. Лучшие образцы представлены в залах Нового Манежа.

Светлому начинанию собирания и формирования коллекции музей обязан Петру Барановскому (1892-1984) – архитектору, реставратору памятников древнерусского зодчества. На протяжении 10 лет (1923-1933) он работал в Коломенском, сохранял красоту для потомков, спасая произведения искусства из разрушенных храмов, церквей, усадеб. Деятельность Петра Барановского распространялась не только на столицу, но и Александров, Псков, Новгород, Смоленск, Витебск, Киев, Чернигов, Азербайджан, Большой Кавказский хребет, Русский Север и Сибирь. Однако более всего времени и трудов он посвятил Москве.

На выставке можно увидеть детали деревянной золоченой резьбы, предметы мебели, камнерезного искусства – раковину (Сухарева башня), отменную иконопись, знаменитый изразцовый камин «Микула Селянинович и Вольга» Михаила Врубеля. Примечателен тот факт, что таких каминов было сделано всего 5, один из них был удостоен Золотой медали на Парижской всемирной выставке. Царские врата – памятник XVII века – коллекция Петра Щукина, «масленичные санки» времен Петра I.

Выставка продлится до 17 июля 2022 года. Проходит в рамках Московской недели искусств и Года культурного наследия народов России.

Марина АБРАМОВА

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