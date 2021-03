Мультимедиа Арт Музей, Москва стал «Музеем года» 9-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow

Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявляет победителей программ 2021, проекты которых будут представлены на 9-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) стал «Музеем года», Ирина Корина названа «Художником года», арт-резиденция «Выкса» выбрана «Институцией года». Куратором Фонда Cosmoscow вновь стал Алексей Масляев – культуролог, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства (ММОМА).

«Фонд Cosmoscow, который мы запустили в 2017 как логичное продолжение некоммерческой деятельности ярмарки, стал крайне важной частью нашего проекта. В прошлом году благодаря Фонду мы смогли оперативно отреагировать на последствия пандемии и запустить новые программы в поддержку художников, выделив гранты на создание новых работ. Сегодня – и уже в пятый раз! – мы объявляем победителей наших традиционных программ: «Художник года», «Институция года» и «Музей года». И параллельно продолжаем развивать Фонд и строим планы на 2021 с нашими победителями и партнерами», – рассказывает основатель ярмарки Cosmoscow, учредитель Фонда Cosmoscow Маргарита Пушкина.

«Очень вдохновляет выбор этого года. Наш «Художник года» Ирина Корина мастерски работает с пространством и создает инсталляции, которые вроде бы и являются знакомой нам средой обитания, но предстают как трансформированные, сложноорганизованные композиции, где смешано внутреннее и внешнее, маленькое и фундаментальное, личное и общественное. Огромное удовольствие – познакомить аудиторию Cosmoscow со столь важной и яркой арт-резиденцией «Выкса». Это одна из тех немногих институций, благодаря которой художники имеют комфортные условия для работы и жизни. А с Мультимедиа Арт Музеем, Москва, который в 2021 отмечает свое 25-летие, мы разрабатываем насыщенную совместную программу на протяжении всего года (объявим ее чуть позже!). Уверен, в сентябре нас ждут яркие проекты с каждым из победителей!», – говорит куратор Фонда Cosmoscow Алексей Масляев.

Основа программы «Музей года» – пополнение музейных коллекций: Фонд Cosmoscow приобретает работы современных российских художников и передает их в дар «Музею года». Кроме того, номинированный музей традиционно получает возможность представить специальный проект на ярмарке, а также организует совместную дискуссионную программу с Cosmoscow.

Мультимедиа Арт Музей, Москва – первый музей фотографии и современного искусства в России. В этом году он празднует свой 25-летний юбилей. Структурным подразделением МАММ является Школа фотографии и мультимедиа им. Александра Родченко. В этом году ей исполняется 15 лет.

МАММ основал и проводит каждую весну две крупнейших международных биеннале: «Московская Фотобиеннале» (с 1996 года) и «Мода и стиль в фотографии» (с 1999 года). Эти биеннале и выставки фотографии в МАММ превратили Москву в одну из столиц мировой фотографии.

За 25 лет МАММ провел более 2 500 тысяч выставок в Москве, в российских регионах и за рубежом. Коллекция музея – более 186 тысяч единиц хранения. МАММ показывает историю отечественного и зарубежного современного искусства, проекты звезд мировой и российской фотографии, а также молодых художников, видеоарт, VR, искусство, связанное с новыми технологиями, перформансы и другие виды и жанры искусства.

Кроме выставок в музее проходят различные образовательные программы для детей и взрослых, связанные с практикой и теорией искусства. Звезды мирового искусства проводят в МАММ лекции и дают мастер-классы. В музее работают программы MAMMcinema, MAMMusic, MAMMdiscussion.

За время своего существования МАММ сотрудничал с крупнейшими музейными институциями, такими как: Центр Помпиду (Париж), Европейский дом фотографии (Париж), Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Hayward Gallery at Southbank Centre (Лондон), Tate Modern (Лондон), Victoria and Albert Museum (Лондон), The Bass Museum of Art (Майами) и другими.

В 2007 и 2009 году, когда основатель и директор музея Ольга Свиблова была куратором российского павильона на 52-й и 53-й Венецианских биеннале, МАММ отвечал за реализацию проектов в Венеции. В 2016 году, когда Ольга Свиблова курировала проект «Коллекция! Современное искусство в СССР и в России 1950-2000» в Центре Помпиду, МАММ совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина отвечал за техническую реализацию этого проекта.

Готовясь к своему 25-летию, МАММ планирует в конце ноября 2021 года провести в Москве новую международную биеннале «Art For The Future», а осенью 2022 года привезти в столицу проект «Коллекция!» и шедевры русского модернизма из коллекции Центра Помпиду.

МАММ – один из самых посещаемых музеев Москвы. Более 80% наших зрителей – молодёжь 18-35 лет.

