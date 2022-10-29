Мультимедийный научно-популярный журнал «Большая железяка» вошел в шорт-лист премии «За верность науке»

«Большая железяка» – мультимедийный научно-популярный журнал для молодежи, созданный командой студентов Московского Политеха, вошел в шорт-лист VIII Всероссийской премии «За верность науке». Победителей объявят на торжественной церемонии награждения, запланированной на конец ноября.

Журнал отмечен в номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект».Номинация для студенческих СМИ была введена в 2022 году впервые. Всего в 14 номинациях экспертному совету в этом году поступило более тысячи заявок из 75 регионов России, от Москвы до Владивостока.

Цель журнала, по словам создателей «Большой Железяки», открыть молодому поколению увлекательный мир науки, популяризировать новые открытия и исследования из самых разных сфер. Ребята пишут статьи и делают подкасты с октября 2021 года. За это время вышли журналы, посвященные авиации, золотой доске почета Московского Политеха – известным людям вуза, электромобилям, «зеленой энергетике» – от ветряных мельниц до солнечных батарей и так далее.

В своей группе в ВКонтакте студенты выкладывают отдельные материалы из выпусков журнала и новости о проекте.

Из статей и подкастов можно узнать «Правда ли, что красивые самолеты лучше летают?», что было «За полвека до Илона Маска», «Море волнуется раз: энергия морских приливов» «Зеленая энергия безопасна: правда или миф?» «Зачем Белку и Стрелку оторвали от Земли?» и многое другое.

Анастасия Тарасова, студентка института издательского дела и журналистики и главный редактор журнала, рассказывает, что проект выполняется в рамках дисциплины «Проектная деятельность». В основном, в команде – амбициозные будущие журналисты. Для них это возможность практиковаться в профессиональной сфере, нарабатывать опыт в мультимедийных форматах и непростой научно-популярной сфере, а также приятное ощущение, что приносят пользу обществу.

«Огромную благодарность выражаю своей незаменимой команде и лучшему куратору Валерию Викторовичу Перевалову. Очень приятно, что нас отметили», – говорит Анастасия.

Победители получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный завод в Казани.

Справка: Премия присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Ее организатором выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М.В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.