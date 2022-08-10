Вышел аудиогид к 100-летию Чуйского тракта

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о запуске туристического аудиогида по Чуйскому тракту в рамках собственного экологического проекта «Место силы». Теперь туристы и местные жители могут отправиться в путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых удивительных и красивых дорог не только России, но и мира – в сопровождении аудиогида. Гид подготовлен к 100-летию Чуйского тракта в статусе федеральной автомобильной дороги.
Аудиогид МТС стартует от парка «Городское начало» в Новосибирске и завершается в селе Ташанта на границе с Монголией и охватывает 65 объектов Чуйского тракта. На протяжении тысячи километров легендарной трассы пользователи узнают об истории Чуйского тракта, увидят бирюзовые воды Катуни, горные хребты и «марсианские» пейзажи. Путеводитель расскажет, как попасть на знаменитую Сростинскую ярмарку и подняться на гору Пикет, где установлен памятник Василию Шукшину.
Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play, найти гид «Чуйский тракт» и следовать по маршруту, надев наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.
Чуйский тракт, живописная дорога, которая сама по себе является достопримечательностью Алтая. В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в десятку самых живописных дорог на планете. Трасса протяженностью почти 1000 километров берет свое начало в Новосибирске, проходит по трем регионам России и заканчивается на границе с Монголией. Протоптанные веками назад тропы 100 лет назад, 26 мая 1922 года, получили статус дороги государственного значения.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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