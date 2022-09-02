Музей архитектуры имени А.В. Щусева и Epic Jewellery представили коллекцию украшений в стиле «фальконье»

31 августа 2022 года на всемирной выставке-конгрессе J-1 прошла презентация коллекции украшений в стиле «фальконье», созданная в коллаборации Музея архитектуры имени А.В. Щусева и российского ювелирного бренда Epic Jewellery к выставке «Фальконье. Архитектура света» (2023 г.).

Весной 2023 года в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева откроется выставка, посвященная изобретению, внедрению и истории использования стеклянных кирпичей «falconnier» швейцарского архитектора и инженера Гюстава Фальконье (1845-1913). Одним из проектов к выставке стала коллаборация музея с российским ювелирным брендом Epic Jewellery.

«Фальконье» – уникальное дизайнерское изобретение, излюбленный материал эпохи модерна, символ эстетики рубежа XIX и XX веков, один из важнейших материалов раннесоветской архитектуры. Несмотря на то, что после выхода кирпичей из обращения в 1930-х годах историческая формула изготовления была утеряна, в 2021 году Музей архитектуры смог воссоздать технологию производства в сотрудничестве с научно-производственной командой NWGlass.lab из Санкт-Петербурга. На выставке будут представлены оригинальные кирпичи русских и европейских производителей из музейной и частных коллекций, а также новые, изготовленные в наше время кирпичи.

Выставка будет организована в музейном флигеле «Руина» – памятнике архитектуры XVIII-XIX веков, пространстве для самых новаторских и экспериментальных проектов музея. Именно таким является «Фальконье. Архитектура света» – Музей архитектуры выходит на новый уровень коллабораций, инициирует восстановление забытых технологий, появление новых производств и самостоятельных креативных продуктов.

Одним из таких продуктов является коллекция ювелирной продукции в стиле «фальконье», пилотная линейка которой была впервые презентована на выставке ювелирной индустрии J-1 31 августа 2022 года.

Коллекцию представили Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры, Анна Кистанова, куратор выставки «Фальконье. Архитектура света», Захар Борисенко, основатель бренда Epic Jewellery, Анна Минакова, креативный директор и партнёр бренда, художник Ирина Петракова, по чьим эскизам были созданы украшения, и владелец занимающейся сложной огранкой компании InterGems Владимир Владимирцев.

На презентации каждый причастный к проекту рассказал о коллаборации.

Елизавета Лихачева уделила внимание истории стеклоблоков «фальконье», рассказала о поиске утерянной технологии производства кирпичей по совместному проекту музея и научно-производственной команды NWGlass.lab из Санкт-Петербурга и обратилась к важным аспектам коллаборации с Epic Jewellerey. «Нет ничего более величественного, чем гений человека: способность человека создавать величайшие произведения искусства, преодолевая свою природу. Эта та идея, которая объединяет нас с Epic Jewellery. Вопреки представлениям, что архитектура – это функция, архитектура – это искусство, а искусство легко масштабируется. Можно создать город, гигантского размера сооружения, а можно сделать маленькую красивую вещь: украшение. «Фальконье» – это универсальная форма».

Гости мероприятия смогли впервые увидеть украшения по мотивам стеклянных кирпичей «фальконье», среди которых – подвески и браслеты из серебра с цветными камнями (аметистами, цитринами, празеолитами), ограненными в стиле стеклоблоков. Огранка была разработана Владимиром Владимирцевым специально для проекта таким образом, чтобы камень не казался плоским, пропускал свет и максимально был похож по форме на «фальконье». Огранка всех камней выполняется вручную.

По словам основателя и управляющего партнера Epic Jewellery Захара Борисенко, «Новая, посвященная «фальконье» коллекция – логичное продолжение архитектурной тематики в нашем творчестве. Именно архитектура наряду со сложной механикой и инновационными материалами и есть ДНК нашей марки. В создании новых украшений, при их лаконичном дизайне, было немало сложностей. И прежде всего – это специально разработанная огранка, которая напоминает стеклоблоки «фальконье», но не копирует, ведь в отличие от стекла природный камень требует тонких идеальных граней, таких, что помогут ему отражать свет наилучшим образом».

Серебряные подвески и браслеты в скором времени поступят в продажу в магазин Музея архитектуры и Epic Jewellery.

«Наша задача не просто сделать красивые украшения, а иметь возможность «донести» их до клиента, дать возможность купить. Мы хотим, чтобы коллекция нравилась людям, чтобы ее хотели носить» – говорит Захар Борисенко.

Дизайн всех украшений из тематической коллекции «Фальконье» разработан креативным директором Epic Jewellery Анной Минаковой совместно с известным московским художником Ириной Петраковой.

«На данный момент в пилотной коллекции – подвески и браслеты из серебра с аметистами, цитринами, празеолитами. В коллекции планируется порядка 12 разных камней, которые клиент сможет комбинировать по собственному усмотрению» – рассказывает Анна Минакова.

Для Музея архитектуры коллаборация с ювелирным брендом очень важна: «Музей архитектуры, который традиционно считается местом хранения культурного наследия, посредством коллаборации с Epic Jewellery выходит за пределы своих музейных функций, дав одному из самых интересных предметов архитектурного наследия, стеклянному кирпичу «фальконье», вторую жизнь. Не только как архитектурному материалу, но и как источнику вдохновения для ювелиров. Та форма, которую придумал Гюстав Фальконье в конце XIX века, обладает самодостаточной художественной ценностью и нам бы хотелось, чтобы «фальконье» был известен не только как строительный материал, но и превратился в фактор искусства» – говорит Елизавета Лихачева.

Увидеть и примерить первые образцы коллекции, а также узнать об истории сотрудничества Музея архитектуры и Epic Jewellery можно до 3 сентября 2022 года на стенде бренда ЦВК «Экспоцентр», павильон 7, залы 3,4. Кодовое слово на стенде для рассказа о коллекции – «Фальконье».

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