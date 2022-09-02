В московских парках появились игровые стрит-арт площадки с героями «Союзмультфильма»

Посетители семи московских парков культуры и отдыха смогут поиграть в активные игры с персонажами «Союзмультфильма». Оригинальные стрит-арт площадки уже доступны на территории Парка Горького, Таганского парка, Детского парка им. Н.Н. Прямикова, парка «Сокольники», парка «Красная Пресня», парка «Ангарские пруды», Измайловского парка и музея-заповедника «Царицыно». Все активности стилизованы персонажами и цитатами из четырех популярных мультсериалов «Союзмультфильма» – «Чуч-мяуч», «Зебра в клеточку», «Ну, погоди! Каникулы» и «Енотки».

Необычный проект реализован при содействии Департамента культуры города Москвы и Мосгорпарка и нацелен на популяризацию активного семейного отдыха жителей и гостей города.

«Персонажи «Союзмультфильма» всегда были за спорт и здоровый образ жизни, именно поэтому совместно с Правительством города Москвы мы разработали множество ярких игровых площадок для активных занятий на свежем воздухе, – отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, – герои любимых мультфильмов во все времена были проводниками новых знаний и полезных навыков, и я уверена, что в наших играх примут участие не только дети, но и их родители: анимацию любят все поколения».

«Проект не первый раз реализуется на площадках парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Осенью 2021 в парках появились изображения персонажей в формате стрит-арт. Во время новогодних праздников были созданы тематические фотозоны, инсталляции и стикеры с персонажами любимых мультфильмов. Герои так понравились посетителям, что новый этап совместного проекта не заставил себя долго ждать», — сказала Дарья Косинова, заместитель директора ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» по связям с общественностью.

Все активности были распределены между персонажами мультсериалов согласно их образу и характеру. Так, герои «Зебры в клеточку» предложат пройти увлекательную «бродилку» с заданиями, проверят длину прыжков и станцуют вместе с посетителями основной территории Таганского парка и музея-заповедника «Царицыно». В Измайловском парке и в «Красной Пресне» все желающие смогут сыграть в классики-пузыри, выучить волшебные заклинания с котом Чуч-Мяучем и его друзьями. В свою очередь герои музыкального мультсериала «Енотки» и их подвижные игры увлекут прыжками и танцами посетителей детского парка им. Прямикова и парка «Ангарские пруды». Ну а проверить меткость в дартсе, ловкость, гибкость и силу в твистере, а также прыжках в длину на площадках Парка Горького и «Сокольников» помогут Волк и Заяц из «Ну, погоди! Каникулы».

Ознакомиться с правилами всех игр можно будет, воспользовавшись специальными QR-кодами, размещенными на каждой площадке.

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