Дина КОВАЛЁВА: «Победа моей работы стала полной и очень приятной неожиданностью»

В череде огромного количества культурных мероприятий, прошедших в апреле, хочется выделить одно любопытное и крайне интересное. С 20 по 22 апреля состоялся арт-фестиваль, идейным вдохновителем и организатором которого стала Анастасия Брик, президент Ассоциации Евразийского Художественного Союза. А партнеры предоставили свою площадку отель PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA, расположенный в красивейшем месте на территории исторического усадебного комплекса XIX века «Тимохово-Салазкино».

Это мероприятие трудно назвать фестивалем в его буквальном смысле. Скорее встреча единомышленников – художников, приехавших из разных уголков России. Все дни участники погружались в атмосферу душевного общения и творчества. И все это на фоне прекрасного «природного» интерьера.

Так же в течение трех дней художники работали над созданием полотен с интерьерами и экстерьерами отеля и усадьбы, которые впоследствии стали экспонатами выставки для постояльцев и гостей отеля. Красивой и приятной финальной точкой фестиваля стала церемония определения и награждения победителя. Им стала самобытная художница из Самары Дина Ковалева.

— Дина, поделитесь своими ощущениями от мероприятия в отеле PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA?

— Всегда приятно получать приглашения на арт-фестивали, особенно, когда это приглашение от президента «Евразийского союза художников» Анастасии Брик. Москва славится своим гостеприимством. В этот раз она удивила и порадовала. Шикарный отель PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA устроил высококлассный приём. Была создана максимально благоприятная обстановка для художников, чтобы они создавали свои шедевры. Как результат моего участия — это три работы, написанные в проекте фестиваля. Думаю это и является показателем успешного сотрудничества, когда принимающая сторона выполнила все условия и превзошла ожидания, а участники создали великолепные работы, наполненные светом весны и профессионализма. В связи с этим мне хочется говорить только слова благодарности и выразить желание дальнейшего сотрудничества, как с Анастасией Брик, так и с её партнёром парк — отелем PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA.

— Расскажите немного о себе, как начался творческий путь?

— Можно сказать, что мой творческий путь начался ещё в детстве. Ребёнком я побывала у подружки в Детской художественной школе и мне очень понравилась творческая атмосфера. Моя мама также дружила с «большими» художниками, у которых мы часто бывали в мастерских и участвовали в различных мероприятиях: вернисажах, открытиях выставок, пленэрах. Поэтому я решила, что это интересная профессия, которой я хочу заниматься всю свою жизнь.

Отучилась в Детской художественной школе, окончила ее с отличием, и пошла учиться дальше в педагогическое училище на отделение «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Параллельно я училась в вечерней Художественной школе, чтобы постоянно поддерживать свои профессиональные навыки. Окончив училище с отличием, я поступила в Государственный Самарский Педагогический университет на отделение «Изобразительного и декоративно-прикладного искусства».

Во время учебы я принимала участие в различных региональных, зональных выставках на родине в Самаре. А в 2005 году подала документы на вступление в Союз художников России, куда позже меня приняли. Могу сказать, что мой творческий путь был постоянно наполнен какими-то событиями и интересными встречами. Я и сейчас постоянно участвую в симпозиумах, пленэрах, проектах, мероприятиях, которые связаны с творческой деятельностью.

— Какие чувства вызывает факт, что из 10 художников - участников именно вы стали победителем и выиграли поездку в Ялту на 5 дней?

— Победа моей работы стала полной и очень приятной неожиданностью. Это был восторг, который даже не сразу пришёл ко мне. Осознание победы наступило тогда, когда я вернулась домой, достала диплом победителя и показала его своему супругу.

Еще раз выражаю большую благодарность организаторам и лично Генеральному директору сети отелей PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA.

Мне всегда приятно общаться с коллегами по цеху, потому что ты учишься у кого-то, кто-то учится у тебя. Я не чувствую конкуренции, а чувствую лишь участие в творческом процессе.

— Дина, и традиционный вопрос: какие планы на этот год? Будут ли персональные выставки?

— Сейчас готовлюсь к персональной выставке, которая пройдёт в июне. Ее открытие состоится 12 июня в селе Ширяеве в доме-музее Ильи Репина в рамках арт-фестиваля «Колыбель ремесел», организованном при поддержке Самарского художественного музея.

Это очень ответственная выставка, потому что она посвящена моему любимому виду прикладного искусства - ручному ткачеству. На выставке будут представлены работы не только на плоскости, которые можно повесить на стенку, а также работы, выполненные в технике «текстильная скульптура» и performance.

Приглашаю всех на это мероприятие! Выставка будет называться «Красной нитью...».

Особо хочу отметить, что моя выставка будет проходить в рамках фестиваля, куда съедутся люди со всей России. Поэтому для меня, как человека, который постоянно организует персональные выставки, готовится к каждой как к особенному событию, это вдвойне волнительно и ответственно.

— Как вы думаете, нужно ли проводить такие совместные мероприятия, как арт-фестиваль в Пальмире, пленэры, выставки?

— Безусловно. Такие проекты помогают творческим людям общаться, находить новые локации, смотреть и узнавать не только новые города, но и страны, помогают находить новых поклонников своего искусства. Поэтому я считаю, что подобные мероприятия являются продолжением хороших традиций и это обязательно нужно делать. Хотя бы для того, чтобы творческий человек мог оставить после себя художественное наследие потомкам. Это очень важно.

Вот один из примеров подобных мероприятий, который дошел до наших дней. Русская императрица Екатерина II заказала проект для истории. Смысл его заключался в том, что художники сплавлялись по Волге и писали картины, изображая города, которые стоят на волжских берегах. Все эти работы дошли до нас. А Илья Репин после похожей поездки создал свой шедевр «Бурлаки на Волге».

Возможно, после поездки на прошедший арт-фестиваль кто-то из художников напишет картину, которая войдёт в историю искусств как новый шедевр.

Материал предоставлен Ассоциацие Евразийского Художественного Союза

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