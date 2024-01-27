Музей АРТ4 возвращается в свой исторический формат

В новом выставочном сезоне Музей АРТ4 объявляет о возвращении в свой исторический формат: теперь на протяжении года в музее снова будет проходить сразу несколько выставок разных авторов.

Первыми проектами станут выставка-ретроспектива международного фотографа Александра Бородулина с участием работ его сына Льва Бородулина «Посторонние», а также первая персональная выставка победительницы Премии АРТ4, художницы Арины Франк «Мама, ты где?».

ПОСТОРОННИЕ. Александр Бородулин, Лев Бородулин-младший

Проект «Посторонние» во многом ценен тем, что вбирает в себя опыт двух совершенно разных поколений художников из одной семьи. Возможно, эта трансформация потомственного таланта от документальной журналистики до личного экспрессивного высказывания случайна. Возможно, сегодня быть «посторонним» больше нельзя.

Выставка выстроена вокруг серии репортажных снимков арабо-израильской войны Йом Кипур — одной из ранних серий фотографий Бородулина, до этого не представленной в России. «Есть понятие в журналистике concerned photographer. Это классическая школа фотоагентства Magnum, организованного Анри Картье-Брессоном и Робертом Капой: фотограф не просто снимает, он озабочен происходящим на фотографии. После этой войны у меня произошло переосмысление, я больше не вписывался ни в одну парадигму этой действительности. Я стал посторонним наблюдателем», – рассказывает Александр Бородулин.

Подобно автору романа «Посторонний» Альберу Камю, Бородулин бесстрастным интеллектуальным слогом транслирует неожиданные вспышки в цепочках случайных эпизодов человеческого существования — будь то действия в горячих точках или шумные вечеринки в Studio 54 в Нью-Йорке.

Контрастной рациональности Александра Бородулина оказывается серия работ его сына Льва Бородулина-младшего (р. 2010) – самого молодого художника за историю музея АРТ4 с уже второй персональной выставкой. В проекте «Посторонние» будут представлены граффити и несколько работ живописи и графики.

Александр Бородулин — фотограф и продюсер, сын классика советской фотографии Льва Бородулина. Родился в Москве, учился на факультете журналистики МГУ, но быстро эмигрировал в Нью-Йорк. За свою карьеру собрал все направления от военной документалистики до фешн-фотографии и эротики, был знаком и снимал Энди Уорхола, Микки Рурка, Трумана Капоте, фотографии которых будут показаны на выставке. Работы Бородулина печатали в Time, Vogue, Playboy, Sports Illustrated, Officielle и других изданиях.

Александр Бородулин. Studio 54

Александр Бородулин. Timeless

Александр Бородулин. Джия Каранджи и Микки Рурк

Александр Бородулин. Джия Каранджи

Александр Бородулин. Москва

Александр Бородулин. Париж

Александр Бородулин. Эдуард Лимонов

Александр Бородулин. Энди Уорхол

Лев Бородулин-младший – талантливый художник, чья первая выставка FOM прошла в Музее АРТ4, когда ему было девять лет. В процессе рисования Лёва придумывает историю, рассказывая ее в потоке сознания, в которой есть взрослая логическая последовательность.

«Не знаю, почему у меня такие странные рисунки. Когда я начинаю рисовать, моя душа уходит на небеса, а кто-то из святых как будто рисует за меня. Когда я рисую, не знаю, что у меня получится. Что получится, то получится», – гоаорит Лев Бородулин.

– МАМА, ТЫ ГДЕ? Художник Арина Франк

Работы Франк — многоканальный голос, транслирующий истории людей, архивные материалы и личные переживания, связанные с насилием, в яркие, подвижные образы внутри пугающих сюжетов. Это голоса жертв, которым важна поддержка, внимание и изменения внутри социальных конструктов. Дети, которые невольно попадают внутрь сюжетов, становятся такими же взрослыми, как и их родители. Фигуры в работах разобраны, некоторые их части становятся нежным градиентом, другие – каркасом из мышц, готовым бороться за свое тело прямо сейчас: «Я приклеиваю и отдираю пластырь снова и снова: присваиваю фалосы, ножи, кулаки и пистолеты, которые направлены на женщин и детей. Раскроить насилие, вывернуть его наизнанку — уколоть себя, выстрелить в себя, запереть себя в темной комнате и ослепить себя же вспышками гнева. Я проделываю эту работу и каждый раз раню себя. Это бесконечный рассказ, в каждой части которого ребенок ищет дом. Мать — это дом. В моем доме много боли».

Арина Франк (р. 2001) — молодая художница, работает с живописным и графическим медиумами. До 2022 года занималась графическим дизайном, но оставила работу, полностью уйдя в практику современного искусства. Как для художницы-феминистки, основной задачей для Арины является усиление видимости женщин, привлечение внимания к проблемам взрослых и детей, которые пережили или переживают насилие. В своих работах она транслирует воспоминания, исчезнувшие в связи с травмирующим опытом: «Жестокие сюжеты становятся опорой для создания работ. Это реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день, но редко замечаем». Живет и работает в Твери.