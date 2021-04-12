Музей Черномырдина открыт!

Откры­тие Музея Чер­но­мыр­ди­на в Орен­бург­ской обла­сти из-за огра­ни­че­ний по посе­ща­е­мо­сти про­хо­ди­ло в три дня: тор­же­ствен­ная часть (9 апре­ля), завер­шив­ша­я­ся запус­ком часов в экс­по­зи­ции «Каби­нет пред­се­да­те­ля Пра­ви­тель­ства РФ» – начал­ся отсчет ново­го музей­но­го вре­ме­ни Чер­но­мыр­ди­на. День дру­зей музея (10 апре­ля) и День парт­не­ров музея (11 апре­ля), в кото­рый все участ­ни­ки при­е­ха­ли на ретро-паро­во­зе: состо­ял­ся пер­вый желез­но­до­рож­ный тур «Орен­бург – Музей Чер­но­мыр­ди­на».

Тор­же­ствен­ное откры­тие музея было при­уро­че­но к 83-летию со дня рож­де­ния пер­во­го Пред­се­да­те­ля Пра­ви­тель­ства пост­со­вет­ской Рос­сии, созда­те­ля «Газ­про­ма». На цере­мо­нии при­сут­ство­ва­ли совет­ник Пре­зи­ден­та РФ по вопро­сам куль­ту­ры Вла­ди­мир Тол­стой, губер­на­тор Орен­бург­ской обла­сти Денис Пас­лер, чле­ны семьи Вик­то­ра Сте­па­но­ви­ча Чер­но­мыр­ди­на, дру­гие почет­ные гости.

«Мы сви­де­те­ли собы­тия наци­о­наль­но­го мас­шта­ба – откры­ва­ет­ся яркий, совре­мен­ный, нова­тор­ский музей, достой­ный по уров­ню сво­е­го героя. Я по-насто­я­ще­му верю в музеи, кото­рые созда­ют­ся при уча­стии семьи. Я сам при­над­ле­жу к роду Тол­стых и гор­жусь музе­ем «Ясная Поля­на». Этот музей сде­лан с огром­ной любо­вью к Вик­то­ру Сте­па­но­ви­чу, к Чёр­но­му Отро­гу, к Орен­бур­жью, к Рос­сии. Такие музеи очень нуж­ны – они ста­но­вят­ся точ­ка­ми роста тер­ри­то­рии», – гово­рит совет­ник Пре­зи­ден­та Рос­сии по вопро­сам куль­ту­ры Вла­ди­мир Толстой.

«Орен­бур­жье гор­дит­ся зем­ля­ком, сыг­рав­шим осо­бую роль в исто­рии стра­ны. Нака­нуне мне при­шла теле­фо­но­грам­ма от Наи­ны Иоси­фов­ны Ель­ци­ной. Она вспо­ми­на­ет, как Вик­тор Сте­па­но­вич рабо­тал вме­сте с Бори­сом Нико­ла­е­ви­чем, каким дове­ри­ем Пре­зи­ден­та поль­зо­вал­ся, сколь выда­ю­щим­ся чело­ве­ком был. Очень важ­но, что музей открыт на малой родине Вик­то­ра Сте­па­но­ви­ча. Огром­ную роль в появ­ле­нии это­го объ­ек­та сыг­рал Пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин. Я бла­го­да­рен всем, кто внес свой вклад в созда­ние музея. Он полу­чил­ся само­быт­ным, ярким, инте­рес­ным», – рас­ска­зал губер­на­тор Орен­бург­ской обла­сти Денис Паслер.

В кон­це цере­мо­нии в экс­по­зи­ции «Каби­нет Пред­се­да­те­ля Пра­ви­тель­ства РФ» были запу­ще­ны часы, сто­яв­шие когда-то в этом самом каби­не­те в Белом Доме – начал­ся отсчет ново­го музей­но­го вре­ме­ни Черномырдина.

10 апре­ля в День дру­зей музея тор­же­ства про­дол­жи­лись в более камер­ном и нефор­маль­ном фор­ма­те. Посмот­реть экс­по­зи­ции при­шли газо­ви­ки, одно­сель­чане, люди, для кото­рых Чер­но­мыр­дин был не про­сто недо­ся­га­е­мой фигу­рой из теле­ви­зо­ра. Орен­бург­ский газо­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щий завод пода­рил музею лич­ное дело В.С. Чер­но­мыр­ди­на, кол­лек­тив ледо­ко­ла «Вик­тор Чер­но­мыр­дин» – макет это­го само­го боль­шо­го и мощ­но­го дизель-элек­три­че­ско­го ледо­ко­ла в мире. Люди при­но­си­ли в дар музею фото­гра­фии и пред­ме­ты, свя­зан­ные с памя­тью Вик­то­ра Степановича.

11 апре­ля, День парт­не­ров музея, начал­ся с гуд­ков ретро-паро­во­за. По ини­ци­а­ти­ве мини­стер­ства эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия, инве­сти­ций, туриз­ма и внеш­них свя­зей Орен­бург­ской обла­сти, руко­вод­ства Южно-Ураль­ской желез­ной доро­ги, состо­ял­ся пер­вый желез­но­до­рож­ный тур «Орен­бург – Музей Чер­но­мыр­ди­на». Кра­са­вец паро­воз при­вез в музей пред­ста­ви­те­лей турин­ду­стрии, гости посмот­ре­ли экс­по­зи­ции, им были пред­став­ле­ны экс­кур­си­он­ные про­грам­мы и марш­ру­ты музея, обсуж­да­лось вза­и­мо­дей­ствие музея с раз­лич­ны­ми участ­ни­ка­ми тур­рын­ка. На меро­при­я­тии при­сут­ство­ва­ли: вице-губер­на­тор Орен­бург­ской обла­сти Игорь Суха­рев, министр эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия, инве­сти­ций, туриз­ма и внеш­них свя­зей Орен­бург­ской обла­сти Денис Гон­ча­ров и заме­сти­тель началь­ни­ка Южно-Ураль­ской желез­ной доро­ги Дмит­рий Горбунов.

«Вик­тор Сте­па­но­вич родил­ся на этой зем­ле, после шко­лы уехал из Чер­но­го Отро­га, но где бы ни жил и какие-бы посты не зани­мал, он регу­ляр­но при­ез­жал на свою малую роди­ну. Откры­тие музея – важ­ная веха: Вик­тор Сте­па­но­вич не ушел, он вер­нул­ся на эту зем­лю, в эти сте­ны. Ведь в музее, заду­ман­ном как его сим­во­ли­че­ский дом, живут его цен­но­сти, прин­ци­пы, при­о­ри­те­ты, иро­ния и само­иро­ния», – поде­ли­лась дирек­тор Музея Свет­ла­на Черномырдина.

Несмот­ря на чере­ду празд­нич­ных меро­при­я­тий с 10 апре­ля Музей Чер­но­мыр­ди­на рабо­та­ет в штат­ном режи­ме. За пер­вые два дня музей посе­ти­ли 1600 человек.

На 17 апре­ля запла­ни­ро­ва­но еще одно тор­же­ствен­ное меро­при­я­тие – в этот день Музей Чер­но­мыр­ди­на будет при­ни­мать вра­чей, боров­ших­ся с коро­на­ви­рус­ной инфекцией.

Фото — сайт orenburg-gov.ru

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