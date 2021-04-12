Музей Черномырдина открыт!

Открытие Музея Черномырдина в Оренбургской области из-за ограничений по посещаемости проходило в три дня: торжественная часть (9 апреля), завершившаяся запуском часов в экспозиции «Кабинет председателя Правительства РФ» – начался отсчет нового музейного времени Черномырдина. День друзей музея (10 апреля) и День партнеров музея (11 апреля), в который все участники приехали на ретро-паровозе: состоялся первый железнодорожный тур «Оренбург – Музей Черномырдина».
Торжественное открытие музея было приурочено к 83-летию со дня рождения первого Председателя Правительства постсоветской России, создателя «Газпрома». На церемонии присутствовали советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, члены семьи Виктора Степановича Черномырдина, другие почетные гости.
«Мы свидетели события национального масштаба – открывается яркий, современный, новаторский музей, достойный по уровню своего героя. Я по-настоящему верю в музеи, которые создаются при участии семьи. Я сам принадлежу к роду Толстых и горжусь музеем «Ясная Поляна». Этот музей сделан с огромной любовью к Виктору Степановичу, к Чёрному Отрогу, к Оренбуржью, к России. Такие музеи очень нужны – они становятся точками роста территории», – говорит советник Президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.
«Оренбуржье гордится земляком, сыгравшим особую роль в истории страны. Накануне мне пришла телефонограмма от Наины Иосифовны Ельциной. Она вспоминает, как Виктор Степанович работал вместе с Борисом Николаевичем, каким доверием Президента пользовался, сколь выдающимся человеком был. Очень важно, что музей открыт на малой родине Виктора Степановича. Огромную роль в появлении этого объекта сыграл Президент Владимир Путин. Я благодарен всем, кто внес свой вклад в создание музея. Он получился самобытным, ярким, интересным», – рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
В конце церемонии в экспозиции «Кабинет Председателя Правительства РФ» были запущены часы, стоявшие когда-то в этом самом кабинете в Белом Доме – начался отсчет нового музейного времени Черномырдина.
10 апреля в День друзей музея торжества продолжились в более камерном и неформальном формате. Посмотреть экспозиции пришли газовики, односельчане, люди, для которых Черномырдин был не просто недосягаемой фигурой из телевизора. Оренбургский газоперерабатывающий завод подарил музею личное дело В.С. Черномырдина, коллектив ледокола «Виктор Черномырдин» – макет этого самого большого и мощного дизель-электрического ледокола в мире. Люди приносили в дар музею фотографии и предметы, связанные с памятью Виктора Степановича.
11 апреля, День партнеров музея, начался с гудков ретро-паровоза. По инициативе министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, руководства Южно-Уральской железной дороги, состоялся первый железнодорожный тур «Оренбург – Музей Черномырдина». Красавец паровоз привез в музей представителей туриндустрии, гости посмотрели экспозиции, им были представлены экскурсионные программы и маршруты музея, обсуждалось взаимодействие музея с различными участниками туррынка. На мероприятии присутствовали: вице-губернатор Оренбургской области Игорь Сухарев, министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Денис Гончаров и заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги Дмитрий Горбунов.
«Виктор Степанович родился на этой земле, после школы уехал из Черного Отрога, но где бы ни жил и какие-бы посты не занимал, он регулярно приезжал на свою малую родину. Открытие музея – важная веха: Виктор Степанович не ушел, он вернулся на эту землю, в эти стены. Ведь в музее, задуманном как его символический дом, живут его ценности, принципы, приоритеты, ирония и самоирония», – поделилась директор Музея Светлана Черномырдина.
Несмотря на череду праздничных мероприятий с 10 апреля Музей Черномырдина работает в штатном режиме. За первые два дня музей посетили 1600 человек.
На 17 апреля запланировано еще одно торжественное мероприятие – в этот день Музей Черномырдина будет принимать врачей, боровшихся с коронавирусной инфекцией.
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