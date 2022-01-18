Песня «Зодчих» про Балашиху порвала Америку

12 января 2022 года в Продюсерском Центре Игоря Сандлера состоялся большой эфир лидера группы «Зодчие» Юрия Давыдова для радио RUSA*. В рамках программы состоялась международная премьера свежего сингла «Зодчих» «Песня без мата», взорвавшего сеть и который в народе уже окрестили «Бомба про Балашиху». Почему? Слушайте на всех цифровых площадках!
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* RUSA — Russian Radio in USA — Американская радиостанция на русском языке.
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