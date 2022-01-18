Песня «Зодчих» про Балашиху порвала Америку

0
42

12 января 2022 года в Продюсерском Центре Игоря Сандлера состоялся большой эфир лидера группы «Зодчие» Юрия Давыдова для радио RUSA*. В рамках программы состоялась международная премьера свежего сингла «Зодчих» «Песня без мата», взорвавшего сеть и который в народе уже окрестили «Бомба про Балашиху». Почему? Слушайте на всех цифровых площадках!

зодчие центр игоря сандлера

__________
* RUSA — Russian Radio in USA — Американская радиостанция на русском языке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяФестиваль «Декабристские вечера» завершил работу
Следующая статьяМузей-квартира И.Д. Сытина запускает новый проект «Встречи у Сытина»

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя