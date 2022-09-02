Музей МХАТ представил выставку «Олег Ефремов. Диалог с Чеховым»

Его имя неразрывно связано с Художественным театром, в нем Олег Ефремов прослужил 30 лет. И главным драматургом его творческой бмографии был Антон Чехов. В преддверии 95-летия со дня рождения выдающегося актера и режиссёра открывается выставка.
«Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Три сестры», «Чайка», легендарный «Иванов» — в фотографиях, документах, воспоминаниях, цитатах самого Олега Ефремова и актеров Художественного театра — Иннокентия Смоктуновского, Ирины Мирошниченко, Ии Саввиной, Станислава Любшина, Андрея Мягкова. Антон Чехов — драматург на все времена, характеры, нравы. Каждая эпоха находит в нем своё, и часто человек в ней одинок.
К новому размышлению, переосмыслению смысла и места на этом свете человека приглашает выставка. Но — не только. Чехов был в жизни и работе каждого актера и, безусловно, репетиционного момента, рождения спектакля и его выпуска.
Выставка наполнена чеховской атмосферой — эскизы Давида Боровского, Валерия Левенталя — отражение времени и настроения. Макет дома из «Вишневого сада», реквизит чеховских спектаклей тоже об этом. Чеховская Москва на Камергерском.
Выставка завершит работу 14 октября 2022 года.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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