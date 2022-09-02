Музей МХАТ представил выставку «Олег Ефремов. Диалог с Чеховым»

Его имя неразрывно связано с Художественным театром, в нем Олег Ефремов прослужил 30 лет. И главным драматургом его творческой бмографии был Антон Чехов. В преддверии 95-летия со дня рождения выдающегося актера и режиссёра открывается выставка.

«Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Три сестры», «Чайка», легендарный «Иванов» — в фотографиях, документах, воспоминаниях, цитатах самого Олега Ефремова и актеров Художественного театра — Иннокентия Смоктуновского, Ирины Мирошниченко, Ии Саввиной, Станислава Любшина, Андрея Мягкова. Антон Чехов — драматург на все времена, характеры, нравы. Каждая эпоха находит в нем своё, и часто человек в ней одинок.

К новому размышлению, переосмыслению смысла и места на этом свете человека приглашает выставка. Но — не только. Чехов был в жизни и работе каждого актера и, безусловно, репетиционного момента, рождения спектакля и его выпуска.

Выставка наполнена чеховской атмосферой — эскизы Давида Боровского, Валерия Левенталя — отражение времени и настроения. Макет дома из «Вишневого сада», реквизит чеховских спектаклей тоже об этом. Чеховская Москва на Камергерском.

Выставка завершит работу 14 октября 2022 года.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.