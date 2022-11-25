Более 100 импортозамещающих решений в реставрации представят на крупной выставке в Москве

В столичном центре современного искусства «Винзавод» сегодня открывается выставка «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия». Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, в течение трех дней, с 24 по 26 ноября, там пройдут лекции, мастер-классы для профессионалов и любителей, деловые сессии с участием представителей профильных компаний, инвесторов и экспертов отрасли, а также конкурс для студентов. Попасть на мероприятия могут все желающие. Для этого надо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте экспозиции (сохранениенаследия.рф). Там же опубликовано полное расписание.

«Отечественные производители представят на выставке больше 100 импортозамещающих решений, включая новые материалы и технологии. Эксперты будут рассказывать о современных методиках сохранения памятников архитектуры и музейных экспонатов. В рамках события запланированы выступления 140 спикеров из России и дружественных стран — это признанные мастера реставрации, историки, представители бизнеса, органов власти», — отметила Наталья Сергунина.

Вице-мэр напомнила, что по поручению Сергея Собянина город поддерживает проведение выставки. Общая площадь экспозиции — 2,5 тысячи квадратных метров. Она разделена на несколько секций — для мастер-классов, лекций, деловых сессий, размещения стендов производителей. Всего за три дня состоится более 100 мероприятий.

Отечественные поставщики представят последние разработки: стойкую краску для фасадов и интерьеров, долговечную штукатурку, новые стеклоблоки и другие отделочные материалы. Некоторые из них уже успешно применялись в Москве, например при восстановлении исторических павильонов ВДНХ. Представители компаний расскажут о передовых технологиях производства компонентов, которые позволяют решать все задачи реставрации без использования иностранных аналогов.

В рамках круглых столов и деловых сессий участники обсудят вопросы сохранения объектов культурного наследия и связанное с ним развитие внутреннего туризма, применение цифровых технологий в реставрации (в частности, 3D-моделирование), волонтерство в этой отрасли, подготовку молодых специалистов. На встречах выступят эксперты из России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. В лектории речь пойдет о работе с элементами из дерева и натурального камня, кирпича, штукатурным и лепным декором, станковой живописью. Помимо этого, один из семинаров проведут для предпринимателей — его посвятят возможностям открытия производства материалов в Москве с учетом городских программ поддержки бизнеса.

На мастер-классах посетители смогут перенять опыт у профессиональных реставраторов и попробовать свои силы в работе с изделиями из кожи, дерева, металла. К примеру, на урок, посвященный живописи, можно принести свою картину и вместе со специалистами исследовать краску и раму, удалить загрязнения. Предусмотрены и занятия для детей. Ребята будут воссоздавать мозаику и декоративный орнамент.

Еще в рамках выставки состоится соревнование молодых реставраторов. В нем примут участие 35 студентов профильных образовательных учреждений из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Орла и Набережных Челнов. Они будут состязаться в мастерстве восстановления элементов декора зданий и масляной живописи. К конкурсу для ребят изготовили специальные предметы, с которыми они будут работать. Это копии картины Винсента Ван Гога «Ирисы», а также карнизы, наличники и другие детали, характерные для московской архитектуры. Победителей пригласят на стажировку в Государственный научно-исследовательский институт реставрации.

Для всех участников будет открыта «Библиотека реставратора» с книгами об истории и сохранении объектов культурного наследия. Организаторами выставки выступают Российская ассоциация реставраторов и Правительство Москвы.

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