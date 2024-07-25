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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Музей Мирового океана и Национальный морской музей Чили обсудили направления сотрудничества

editor
By editor
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музей мирового океана

Музей Мирового океана и Национальный морской музей (Чили, Вальпараисо) обсудили направления сотрудничества, включая возможность открытия межгосударственной выставки на антарктической станции .

И расстояние в 13 000 км – не преграда, когда есть стремление к диалогу и дружбе. При содействии Русского дома в Чили состоялась онлайн-встреча генерального директора Музея Мирового океана Дениса Миронюка и директора Национального морского музея Андреса Родриго.

Участники встречи отметили необходимость укрепления сотрудничества и подчеркнули, что начало российско-чилийских отношений было положено русскими моряками еще в 1816 году, когда фрегат «Рюрик», совершая кругосветное путешествие, ошвартовался у берегов Чили. Оба государства, помимо прочего, связывают темы развития военно-морского флота и исследования Антарктиды. «Несмотря на международную нестабильность в наше время, мы должны сохранять морское мировое наследие и создавать лучшее будущее через развитие культурных связей, а не разрушать их», – заявил Андрес Родриго.

В ходе совещания обсуждались возможные двусторонние проекты, включая организацию совместных выставок, обмен опытом по сохранению и реставрации исторических кораблей, развитию музейного дела, а также участие в морских экспедициях. Особое внимание было уделено идее открытия выставки или даже филиала российского музея на антарктической станции – в месте дружбы народов. Было решено проработать этот вопрос.

Встреча стала первым шагом на пути создания долгосрочного и плодотворного межмузейного сотрудничества. «У нас действительно очень много общих интересов, а сохранение морского наследия – тема, которая касается всех морей и океанов, независимо от их территориальных границ», – подытожил Денис Миронюк.

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