Фотограф Владимир Поночевный

«Реальный мир не в компьютере и не в Интернете. Он за окном, прекрасный, теплый и живой. Чтобы передать эту красоту, мы решили выбрать не цифровые фотоаппараты, а пленку, которая мягко и комфортно передает краски и полутона, лучи солнца и капли дождя, пластику и атмосферу. Нам приятны приглушенные и при этом чистые цвета, напоминающие пастель. Мы берем в руки пленочный фотоаппарат и в условиях ограниченного количества кадров становимся режиссерами, тщательно выбирая ракурс, вручную выставляя выдержку и фокус, «вдыхая» диафрагмой свет и воздух. А на негативах и слайдах остается не только изображение, но и часть нашей души, энергетика места съемки».

Так говорят о себе фотографы сообщества «Параллельное время», которые в эпоху цифры снимают на пленочные фотоаппараты. И Музей Мирового океана готов вас с ними познакомить. Сообщество «Параллельное время» - это шесть фотографов из разных городов России, которые снимают механическими пленочными камерами с объективами классических оптических схем и хотят сохранить аналоговую фотографию для будущих поколений. Они смотрят на современный мир через объективы, которым более 40-60 лет, фотоработы воссоздают особенный «рисунок», который мы, зрители, привыкли видеть на старых фотографиях.

Почему они это делают сейчас, в цифровом 21 веке? С появлением цифровых автоматических фотокамер возможность фотографировать появилась у каждого. А смартфоны со встроенными камерами сделали процесс абсолютно массовым. Современные цифровые снимки резкие, контрастные, с яркими насыщенными красками. И нам кажется, что по-другому быть не может - до тех пор, пока мы не откроем старый альбом или архив. Старые фотографии выглядят так, словно они из другого мира. Световые переходы, глубина и объем изображения - получить такой результат позволяли именно пленка и классическая оптика.

На выставке сообщества фотографов «Параллельное время» будет представлено около 40 фоторабот. Прекрасная возможность увидеть наш современный мир в том самом «рисунке» классической фотографии. И это завораживает с первого взгляда. Фотокамеры разных эпох из фондов Музея Мирового океана помогут проследить эволюцию фототехники, а камера 1959 года, на которую сделаны несколько представленных в зале снимков, позволит восхититься ее характеристиками и возможностями.

Фотограф Эрдни Тямисов

Фотограф Валентин Литвин

Фотограф Валентин Литвин

Фотограф Валентин Литвин

Visited 1 times, 1 visit(s) today