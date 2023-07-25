Музей Мирового океана представит выставку о Петре Великом в Североморске

Передвижная выставка «Был бы флот, а гавани найдутся» откроется 29 июля, в преддверии Дня ВМФ, в Североморском музейно-выставочном комплексе. Выставочный проект призван познакомить гостей с событиями эпохи рождения российского флота, представляя историю кораблестроения и начала освоения и изучения Мирового океана русскими моряками.

«Был бы флот, а гавани найдутся» - эти слова императора Петра I на долгие годы предопределили морскую политику России и обеспечили развитие страны на столетия вперед. Флот обеспечил стране прочное закрепление на берегах Балтики, выход к берегам Чёрного моря, в последующем - освоение Приморья на Дальнем Востоке и незамерзающих берегов Северного Ледовитого океана. Получив выход к морю, Россия стала великой империей, и влияние на мировые процессы многократно возросло.

Выставка Музея Мирового океана представит в главной базе Северного флота художественные произведения знаменитых современников: Евгения Богданова, Андрея Троня, Рудольфа Яхнина и Николая Батакова. Сюжеты тонких живописных и графических работ из фондов музея детально реконструируют и передают глубинный смысл эпохи, по меткому слову Пушкина, «когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра». Выставка – часть просветительского проекта «Петровский центр», инициированного Музеем Мирового океана в год 350-летия Петра Великого.

«Флот во все времена остается опорой страны. Это наша защита, надежное плечо. Возможность показать проект «Петровский центр» и живописные работы из фондов музея в Североморске, главной базе Северного флота – большая честь для нас», - отметила заместитель генерального директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Лариса Зубина, пригласив посетить музейный выставочный проект.

Выставка Музея Мирового океана «Был бы флот, а гавани найдутся» в Североморском музейно-выставочном комплексе будет работать с 29 июля до конца сентября.

А.А. Тронь. Работа Петра I на Саардамской верфи, 1967 г. Графическая работа, акварель, 2011

Р.М. Яхнин. Флот Петра I. Графическая работа, акварель, 1959

А.А. Тронь. Весна на Неве. Петр I на Верейке. Графическая работа, акварель, 2009

А.А. Тронь. «Либава». Первый выход Петра I в Балтийского море, 1697 г. Графическая работа, акварель, 2011

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