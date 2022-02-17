NILETTO выпускает новый студийный альбом «Криолит»

18 февраля 2022 года выходит новый студийник NILETTO «Криолит». Команда ТНТ MUSIC наведалась в звукозаписывающую студию исполнителя и расспросила его о грядущем релизе. Данил раскрыл концепт альбома, объяснил выбор названия и рассказал, почему не случился его второй коллаб с дуэтом Rauf & Faik.

«Давно было желание сделать какой-то такой альбомчик, в котором я помузицирую, смогу что-то написать в большей степени для себя, не думая о том, как эта музыка будет восприниматься людьми. Я, конечно, об этом думал, но хотел сделать это классно, интересно и максимально по-своему».

«Много было демок очень давнишних. Одной песне, «Лёд», ровно два года. Песня «Сказать» тоже около двух лет назад написалась. Как-то так собирался альбом потихонечку. Хотелось сделать больше треков. Потом у меня в голове появился какой-то концепт, и я понял, что мало времени, чтобы его сделать большим. И я понимал, что выкину какие-то треки, оставлю их на синглы. Тем более хотелось некоторые треки попробовать сделать с другими артистами. И часть песен откинулась. Получилось 11 треков, но зато с очень классным концептом, который, наверное, понимаю, только я».

«По сути, альбом о простом, о простых чувствах. В основном это любовь. Также присутствуют эмоции, которые человек ощущает на пути к цели, к успеху. Мы пришли к какому-то успеху два с половиной года назад и об этом, в принципе, никаких мыслей не высказывали. Эти мысли здесь тоже есть. Очень много откровений».

Фото – кадр из видео / ТНТ MUSIC

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