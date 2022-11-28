Музей Николая Островского приглашает на выставку «Путешествие в Рождество»

До Нового года осталось не так много времени, как может показаться на первый взгляд. Выставка «Путешествие в рождество» – чудесный способ заранее подзарядиться хорошим настроением, почерпнуть новые идеи и узнать много интересного о традициях зимних праздников на Руси. Посетители увидят, как в старину отмечали новолетие, какие костюмы готовили на святочные гуляния и многое другое.

Экспозиция представляет собой подборку произведений из фондов отдела «Музей русского лубка и наивного искусства» Галереи Ильи Глазунова. На выставке посетители рассмотрят старинные лубочные изображения, их реконструкции, а также современную графику. Экспозиция разделена на 4 тематических раздела.

Первый блок «Рождественские колядки» представлен произведениями, посвященными встрече Рождества. Открывает его гравюра Л.Г. Ермиловой «Святая Русь», на которой изображена Богоматерь с младенцем. Графические листы «Год козы» и «Медведь с Козою прохлаждаются» рассказывают о традициях колядования. Завершают раздел изображения Николая Чудотворца.

В блоке «Зимние сказки» посетители увидят экспонаты, связанные с зимними сказками и новогодними песнями. «Северные сказки», «Снегурочка» и другие произведения Л.Г. Ермиловой наполнены сказочной атмосферой и волшебством.

Третий раздел «Резных дел мастера» включает в себя скульптуры народных умельцев, работающих в жанре декоративно-прикладного искусства.

В последнем блоке «Здравствуй Новый год» посетители смогут увидеть предметы, показывающие как этот любимый всеми праздник справляли на Руси.

Выставка завершит работу 10 января 2023 года.

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