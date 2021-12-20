Музей Победы подготовил новую онлайн-экскурсию к 125-летию Маршала Рокоссовского

Музей Победы подготовил новую онлайн-экскурсию по выставке в рамках проекта «Война: день за днем». Виртуальная программа приурочена к 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, которое отмечается 21 декабря 2021 года. Познакомиться с рассказом о прославленном советском полководце можно на YouTube-канале музея.

Во временную экспозицию вошли подлинные предметы из фондов Музея Победы и семейных коллекций потомков маршала. Вниманию пользователей представлены уникальные реликвии – журнал «Time» от августа 1943 года, на обложке которого изображен полководец, грамота о присвоении звания Маршала Советского Союза, костюмы семьи Рокоссовских, в том числе парадный маршальский мундир.

Зрители увидят личные вещи Рокоссовского, оригиналы правительственных документов, рукописи, фотографии военных лет, кадры архивных киносъемок. Онлайн-посетителям расскажут о судьбе и боевом пути полководца, а также о самих раритетах. Куратор выставки Лилия Ойя отмечает: «В своей рукописи о том, как начиналась его военная служба, и какой совет он дает тем, кто всю свою жизнь решил ей посвятить, он говорит, что, когда заступал на военную службу, он не ждал каких-то высоких званий, не стремился к этому. В первую очередь он отдавал себя Советскому Союзу и служению народу».

Познакомиться с выставкой можно до 21 января 2022 года в Зале Исторической правды Музея Победы.

В истории Великой Отечественной войны имя Маршала К.К. Рокоссовского является одним из самых ярких и ключевых. Под его командованием советские войска участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны — под Москвой и Сталинградом, под Курском и в Белоруссии, в Восточной Пруссии и Померании и, наконец, в сражении за Берлин. Многие яркие страницы жизни и деятельности прославленного полководца связаны с Беларусью. 24 июня 1945 года Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве. Принимал парад Маршал Георгий Константинович Жуков, и это стало одним из самых ярких символов войны, объединившим двух её самых знаменитых полководцев.

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