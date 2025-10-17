На большой экран выходит экшн-триллер «Старуха с ножом» о женщине-киллере

В юности главную героиню фильма приютила добрая пара, владевшая небольшой закусочной. Но когда на девушку нападает солдат, и она, защищаясь, убивает его, выясняется, что владелец закусочной на самом деле киллер и устраняет людей, которых считает «вредителями» в обществе. Он помогает девушке скрыть преступление и начинает обучать ее собственному ремеслу.
Проходят годы. Она стала легендой преступного мира – и своих жертв убивает аккуратно с помощью шпильки для волос. Но она недовольна текущим положением дел: организация, на которую женщина работает, теперь функционирует как общество наемных убийц, напрочь лишенное благородных целей.
Жизнь женщины делает крутой поворот, когда молодой циничный киллер ищет ее общества. Не догадываясь о том, кем на самом деле является мужчина и как он связан с ее прошлым, она вступает с ним в смертельную схватку. И выйти живым из этого противостояния, подпитываемого жаждой мести, сможет лишь один из них…
Почему мы болеем за старуху?
- Необычная главная героиня. Кодекс чести и благородство для нее – превыше всего. Она устраняет «вредителей» не ради личной наживы, а для того, чтобы очистить город от отбросов.
- Почерк. В отличие от своих коллег, главная героиня предпочитает использовать аккуратный и простой способ расправы с «вредителями» – шпильку для волос.
- Тайна из прошлого. Сюжет фильма переключается между прошлым и настоящим. Чтобы решить загадку в настоящем, героине нужно взглянуть на свою жизнь в ретроспективе.
- Боевые сцены, снятые одновременно с восточным колоритом и американским размахом.
- Противостояние и динамика главных героев. Выйти из смертельной схватки, подпитываемой жаждой мести, сможет лишь один из них. Что победит: анархия или порядок; холодный расчет или честь?
- Неожиданная развязка. Жанровый фильм, в финале которого зрителя ждет нетривиальная разгадка.
Фильм основан на популярном в Корее романе Гу Бёнмо и вошел в специальную программу 75-го Берлинского кинофестиваля.
Главные роли в фильме исполнили Ли Хе-ён («Наш дом», «Нужды путешественника», «Мальчики краше цветов») и Ким Сон-чхоль («Фабрика троллей», «Любите ли Вы Брамса?»). Ким Сон-чхоль также известен на родине как исполнитель роли L в мюзикле «Тетрадь смерти», основанном на одноименной японской манге.
Картина понравится тем, кто смотрел фильмы «Балерина» с Аной де Армас, «Джон Уик» с Киану Ривзом, а также «Убить Билла» Квентина Тарантино c Умой Турман и «Гнев человеческий» Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом.
Пресса о фильме
- «Ломает стереотипные представления о фильмах, где главный герой – киллер, а центральная тема – жажда мести», Collider
- «Задорный боевик о пенсионерке-киллерше», Film.ru