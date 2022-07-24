Мюзикл «Алиса в стране чудес» представят на сцене Театра сатиры

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21 августа 2022 года, на сцене Театра сатиры Фольклорный центр Фольклорный центр «Москва» представит мюзикл «Алиса в стране чудес».

Алиса – молодая девушка, которая видит сон, но он отнюдь не безмятежен и безоблачен, а неизведан и непредсказуем. Путешествие по Стране чудес таит в себе множество загадок. Постигая их, зрители вместе с героями найдут новых друзей и сделают много полезных жизненных открытий. Зрителей ждет увлекательное путешествие в волшебную страну!

В главных ролях – ведущие артисты российских мюзиклов:

  • Шляпник — Павел Стукалов;
  • Алиса — Екатерина Салес;
  • Кролик — Сергей Веселов;
  • Королева — Агата Вавилова;
  • Туз — Антон Деров;
  • Валет — Денис Котельников;
  • Тройка — Алексей Родионов;
  • Фламинго — Егор Павлов;
  • Гусеница — Евгений Градусов.

В постановке заняты артисты балета «ФЦ «МОСКВА».

Режиссёр, композитор – Глеб Матвейчук, актёр, певец, музыкальный продюсер, автор песен, номинант на национальную премию «Золотой орел», автор музыки более чем к 30 фильмам. Создатель мюзиклов «Садко в подводном царстве».

Автор текстов песен – Карен Кавалерян, 18-кратный лауреат телевизионного фестиваля «Песня года», 10-кратный лауреат телевизионного фестиваля «Новые песни о главном», рекордсмен конкурса песни «Евровидение».

Хореографы: Николай Ерохин, Полина Пшиндина, Виктория Гончарова. Музыкальный руководитель – Михаил Елисеев. Редактор – Николай Ермохин.

Продолжительность – 2 часа с антрактом. Начало в 17:00.

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Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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