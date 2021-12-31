Музей Транспорта Москвы выпустил каталог по выставке «Мечта Москвича». Каталог издан по первой масштабной выставке музея, представляющей историю легендарного автомобиля «Москвич» в жанре байопик.

Сборник структурирован по композиционному решению выставочного пространства и разделен на девять глав, каждая из которых повествует о ключевых этапах жизни автомобиля. Погружение в историю марки начинается с инсталляции «Рог изобилия», которая символизирует эпоху индустриализации в СССР. Она была создана художником Ириной Кориной специально для выставки и тоже вошла в каталог. Далее жизненный путь героя представлен от съемок в главных советских кинолентах до закрытия завода.

В сборнике представлено более 300 артефактов, фотографии советской эпохи, экспортные плакаты марки и все 30 экспонатов транспортной коллекции Музея Транспорта Москвы. Среди них «Москвич-422» («Буратино») 1954 года – уникальный образец с сохранившимся деревянным кузовом, миллионный «Москвич-408» 1967 года, а также двигатель ГД-1 – первый советский двигатель, который был создан для участия страны в Формуле-1.

– «Мечта Москвича» – первая выставка, подробно рассказывающая об инженерных победах советского автопрома, выдающемся конструкторе Андронове А.Ф. и о феномене популярности «Москвича» в СССР и зарубежом. Для нас важно сохранить историю легендарного народного автомобиля и рассказать о его удивительной судьбе новым поколениями! – говорит директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Также каталог содержит цитаты главного конструктора завода МЗМА-АЗЛК Андронова А.Ф. и его современников, наиболее ярко отражающие значение марки в истории Советского союза.

Приобрести каталог можно в сувенирных магазинах музея в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ и Северном речном вокзале с января 2022 года.

Автомобиль имени Москвы – мечта миллионов людей, первый доступный личный автомобиль в Советском союзе. Он был создан на Московском автосборочном заводе имени Коммунистического Интернационала Молодежи, участвовал в международных ралли, пересекал «железный занавес» и даже снимался в кино.

Над выставкой «Мечта Москвича» работало более 50 специалистов. Восстанавливая хронологию этапов жизни марки, находя уникальные экспонаты и архивные фотографии, команда музея создала экспозицию, повествующую о жизненном пути героя.

Фото — Музей Транспорта Москвы

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