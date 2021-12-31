Выставка «Атлас Капотни» открылась в парке на набережной Москвы-реки

29 декабря 2021 года в парке на набережной Москвы-реки в Капотне открывается выставка «Атлас Капотни», которая посвящена природе, истории и традициям района. «Атлас Капотни» — выставка-сателлит проекта Музея Москвы «Москвы без окраин. Капотня».

Стенды с фотографиями и короткими текстами расскажут о жизни в Капотне с самых разных точек зрения. Одна часть экспозиции предлагает внимательно вглядеться в мир существ, которые обитают совсем рядом, и стремится показать ценность и удивительное устройство хорошо знакомых нам природных систем. На 15 стендах представлены макроснимки героев природы — наших соседей: их можно встретить в Капотне и других районах Москвы. Каждый из них адаптировался к городской среде и стал важной частью экологической реальности нашего города. Автор снимков — Виктор Лягушкин, постоянный фотограф National Geographic, амбассадор Nikon.

Другая часть выставки представит район с точки зрения памяти места — это истории о том, чем живут и гордятся жители. История района — это не просто сухие факты, а события и действия, которые происходили и происходят в нем каждый день. Занятия жителей Капотни рассказывают о прошлом и настоящем, о повседневности и больших достижениях. Фотографии предоставлены Московским нефтеперерабатывающим заводом и Музеем Москвы.

Специально к открытию выставки в парке Музей Москвы выпустил аудиогид, который сделает прогулку по району более информативной. Слушатели узнают, почему район называется Капотней, где найти настоящий зимний сад и кто живет в пруду у стен завода. Чтобы загрузить аудиогид, озвученный актером театра и кино Антоном Кукушкиным, нужно отсканировать специальный QR-код, расположенный на стендах. Также сотрудники Музея Москвы выпустили видеоэкскурсию по району. Москвовед Дарья Булгакова расскажет о самых главных капотненских достопримечательностях — парящих экотропах, Московском нефтеперерабатывающем заводе, лебедином пруде и других местных локациях.

Фото предоставлено Московским нефтеперерабатывающим заводом

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