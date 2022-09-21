V Большой Детский фестиваль откроется в Московском Губернском театре

С 29 сентября по 27 ноября 2022 года в Москве пройдет V Большой Детский фестиваль. За два месяца в столичных театрах будут представлены 50 лучших детских спектаклей со всей России. Также состоятся показы более 30 фильмов и мультфильмов, встречи с писателями, актерские читки книг, мастер-классы и многое другое. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.

«Цель нашего фестиваля – представить все лучшее, что делается для детей и подростков в разных видах искусства. Целый год мы готовили юбилейный БДФ: получили без малого 600 заявок со всей России и из зарубежных стран и выбрали самые достойные работы – 101 проект. Программа получилась очень разнообразной, и я уверен, что каждый ребенок и его родители найдут в ней что-то интересное, близкое им», – рассказывает Сергей Безруков.

Большой Детский фестиваль откроется 29 сентября: в Московском Губернском театре будет представлен спектакль Екатеринбургского ТЮЗа «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» (режиссер – дважды лауреат «Золотой маски» Роман Феодори). Афишу Большого Детского фестиваля можно найти на официальном сайте.

Лауреатов фестиваля в 14 номинациях выберет Детское жюри – 24 зрителя в возрасте от 6 до 16 лет, победителей еще 4 номинаций определят взрослые. В этом году в театральной программе появятся две новые номинации: «Лучший инклюзивный спектакль» и «Моя родина – Север», постановки которой расскажут о культуре малых коренных народов Севера.

В церемонии открытия фестиваля 29 сентября примут участие художественный руководитель БДФ Сергей Безруков, координатор федерального партийного проекта «Культура малой Родины», председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, помощник заместителя председателя Правительства РФ Елена Васильева, директора фестиваля Лариса Вильясте и Ирина Савилова, председатель детского жюри Алина Шемонаева, кинокритик, куратор направления «Кино для детей» Николай Никулин.

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