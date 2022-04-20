Музей Востока открывает выставку произведений талантливого художника Евгения Лансере

29 апреля 2022 года в залах Государственного музея Востока открывается выставка произведений талантливого художника Евгения Лансере, представителя известной династии Лансере-Бенуа-Серебряковых.

Имя классика отечественного искусства, художника Евгения Евгеньевича Лансере (1875–1946) не нуждается в представлении. Обладая многими талантами, он занимался станковой и печатной графикой, живописью — монументальной и станковой, театрально-декорационным искусством, создавал проекты изделий для фарфорового и стекольного заводов Санкт-Петербурга и гранильных фабрик в Петергофе и Екатеринбурге. Вместе со своим дядей — знаменитым художником Александром Бенуа, создателем художественного объединения «Мир искусства», он принимал деятельное участие в его выставках, выпусках одноименного журнала, других изданий.

Многие годы творческой жизни Евгения Лансере прошли на Кавказе. Художник неоднократно бывал там в разные времена — мирные и военные, волею судеб оказывался на Кавказе «в минуты роковые». В течение 40 лет он приезжал туда, а временами подолгу жил. Преподавал в гимназии Темир-хан-Шуры (1918-1919; ныне — Буйнакск), Академии Художеств Грузии (1922-1934; ныне -Тбилисская государственная академия художеств).

В экспозиции будут представлены экспонаты из Дагестанского музея изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, Государственного литературного музея Л.Н. Толстого и частных коллекций. Всего на выставке будет представлено более 80 предметов искусства: графика и живопись художника, а также народное декоративно-прикладное искусство Дагестана XIX–XX вв.

В залах музея можно будет познакомиться с уникальными станковыми произведениями Лансере — пейзажами, портретами, созданными в разное время в процессе работы над иллюстрациями к «Хаджи Мурату» и «Казакам» Льва Толстого (художник специально несколько раз приезжал в Дагестан) и во время экспедиций с Кавказским археологическим музеем (где он работал в должности художника) в горные районы Дагестана, зарисовками народного декоративно-прикладного искусства и архитектуры этого края, а также иллюстрациями к изданию «Хаджи-Мурата» 1916 года, созданными в 1912-1914 годы. В экспозиции будет представлено и виртуальное изображение книги 1916 года выпуска издательского товарищества Р. Голике и А. Вильборг. Произведения созданы в разных техниках — акварели, туши и пера, гуаши, темперы на бумаге; одна работа написана маслом на картоне.

Это первая персональная выставка произведений художника в Музее Востока. В 1970-е годы в Музее Востока состоялись значимые групповые экспозиции — «Старейшие советские художники о Средней Азии и Кавказе» (1972), «Восток и русское искусство» (1977), где произведения Лансере занимали достойное место среди работ коллег по цеху живописцев.

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