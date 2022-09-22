Музей Востока открывает выставку современной якутской художницы Ааны Зверевой

7 октября 2022 года Государственный музей Востока представляет выставку «Мир северной женщины. Аана Зверева – Народный художник Якутии».

Аана Зверева. Девушка-якутка в национальной одежде, созданной А. Зверевой

Аана Зверева. Куль Коня. Ковёр

Аана Зверева. Всевидящее око. Сон шамана. Настенное пано

Аана Зверева. Сияние Верхояна. Настенное пано

Аана Зверева на празднике якутского Нового года Ыысах

В экспозиции, приуроченной к 100-летию образования Якутской АССР, будет показано свыше 100 экспонатов: изготовленные А. Зверевой исторические реконструкции национальной женской одежды, украшений, рукавиц, сумочек для хранения швейных принадлежностей и других предметов женского обихода XVIII – XIX веков. В состав выставки включены также авторские работы художницы – ковры и настенные панно с фигуративными и абстрактными композициями.

Изделия, сопровождающие женщину в повседневной жизни, почти всегда наполнены красотой и нередко окружены ореолом таинственности. Если же речь идет о женщине-северянке, ее мир оправданно видится нам особенно загадочным и, как наглядно демонстрируют произведения А. Зверевой, по-настоящему красивым.

Аана Зверева живет в Республике Саха (Якутия) и работает с мехом и тканью, кожей и бисером. Она шьет, вышивает, и недавно возродила практически забытый вид традиционного женского творчества якутов — текстильную мозаику кыбытыы.

Обращение к старинным якутским художественным традициям – главное направление в творчестве Зверевой. Любовь художницы к искусству своего народа во многом обусловлена ее биографией. Детские годы Ааны прошли в тайге, в крохотной юрте с земляным полом и окошком, в которое вместо стекла был вставлен кусочек льда. «В детстве меня окружали первозданная природа и простые люди, не избалованные жизнью, – вспоминает она. – Было время, когда я стеснялась говорить, что выросла в глухомани, но теперь горжусь тем, что в моей памяти живы традиции многих поколений моих сельских предков».

Свои широкие познания в сфере народной якутской культуры А.Н. Зверева стремится передать людям. На рубеже 1980-90-х годов она стала одним из инициаторов возникшего среди сибирских художников движения по возрождению старинных приемов шитья, резьбы по дереву, ювелирного дела. Понимая, что эту работу нельзя вести без сотрудничества с искусствоведами и культурологами, Аана Николаевна создала проект «Преемственность – через фонды музеев мира». Реализуя эту идею, она познакомилась со многими отечественными и иностранными музейными коллекциями и на базе Национального художественного музея Республики Саха открыла первую в Якутии творческую студию народного декоративно-прикладного искусства. Сегодня таких авторских школ у Зверевой уже три. Ее ученики стали членами Союза художников Российской Федерации, лауреатами международных конкурсов, получили звания «Мастер народных промыслов», а сама А.Н. Зверева была удостоена почетного звания «Народный художник РС (Я)».

Работы Ааны Зверевой находятся в целом ряде музеев в нашей стране и за рубежом. Они не раз демонстрировались на крупных художественных выставках в Якутске, Санкт-Петербурге, Москве, а также в Токио, Неаполе, Бирмингеме.

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