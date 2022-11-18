Музей-заповедник «Абрамцево» открывает выставку Николая Андронова «Окна»

Более сорока произведений Николая Андронова представлены на выставке «Окна». Живопись и графика из коллекции Музея-заповедника «Абрамцево» и собрания семьи художника объединены по принципу мотива, который художник с поразительной настойчивостью и пластической преданностью разрабатывал на протяжении сорока лет.

Николай Иванович Андронов (1929–1998) — Народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, академик Российской Академии художеств, профессор. Типичнейший шестидесятник, один из лидеров «сурового стиля». «Стиль» этот родился, знаменуя собой выход на арену художественной жизни нового поколения. Главное содержание произведений «суровых» заключалось в их открытом и смелом жесте обращения к аудитории, в «наступательности» самой изобразительной формы. Тем интереснее столкнуться с поэтически-созерцательными представлениями Андронова, такой важной чертой его творчества и натуры, как самососредоточение.

Приведём рассуждения художника Иллариона Голицына: «Андронов решительно и неумолимо вписывает коробку и раму окна в тяжёлый лист торшона. Ничего лишнего. Всё: озеро, банька, забор и лес, и наклонный скворечник (андроновская деталь), — всё это там, за окном. Но всё, что «там» у Андронова, и дальний лес, и даже небо, возвращены волей художника обратно, к плоскости листа. Окно, определённое и плотное, становится похоже на придвинувшееся близко лицо. Колорит суров: серое, зелёное и коричневое. По этой акварели можно было бы сделать скульптурный рельеф — всё напряжено, взвешено. «Окно» Андронова — «смотрит». Андронов горячо и убедительно говорит о «конструкции» в живописи, выдвигая это качество на первое место. У него видна связь с монументальным искусством. «Окно» Андронова — «сработано». Вещи Андронова можно разделить на группы. Одни сделаны в экстазе, другие — более спокойно. Мне нравятся эти переходы настроения художника».

Выставка одного мотива интересна заданной темой. Приглашаем зрителя включиться в художническую, авторскую работу. Стать счастливым соучастником постижения Андроновым временнОго начала, когда возникает некая таинственная сила и все разумные находки — уже безошибочные, уже демонстрирующие процесс чистого творчества.

Время проведения: 19 ноября — 18 декабря 2022.

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