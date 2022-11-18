Подведены итоги конкурса «Керамогранит в Архитектуре. ECO STILE»

11 ноября в Москве в студии EventyOn в Кунцево Плаза состоялась торжественная церемония подведения итогов 11-го сезона конкурса «Керамогранит в Архитектуре ECO STILE». Конкурс призван выявить лучшие авторские проекты, в которых максимально раскрыт потенциал экологичных материалов компании Estima — как в частных и общественных интерьерах, так и в архитектуре. В конкурсе принимали участие архитекторы, дизайнеры и студенты профильных учебных заведений.

В этом сезоне конкурса «Керамогранит в Архитектуре ECO STILE» мы получили 180 заявок от дизайнеров и архитекторов со всей России и ещё из трех стран. Мы благодарим каждого участника за уникальные, творческие проекты и внимание к конкурсу. Очень приятно видеть, сколько профессионалов поддерживают идею экологичного потребления и воплощают ее в своих проектах — резюмировала директор по маркетингу компании Estima Юлия Буданова.

В этом году событие, ставшее знаковым для профессионалов из мира архитектуры и дизайна, проводилось уже в 11-й раз. Дизайнеры, архитекторы и студенты профильных вузов получили шанс выиграть денежные призы, обучение в архитектурной школе МАРШ и возможность реализовать свои творческие проекты.

Работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли профессионалы отрасли: Алексей Дорожкин, глава Фонда дизайн-инициатив «I+D», издания «Интерьер+Дизайн»; Амалия Тальфельд, действительный член СМА и основатель студии «Три А Дизайн»; Лариса Маливанова, генеральный директор ООО «Строительный эксперт» и Мария Малицкая, архитектор, главный редактор портала ARCHITIME.RU; директор Архитектурной школы МАРШ — Никита Токарев и Юлия Буданова, директор по маркетингу и постоянный член жюри от компании Estima. Главный критерий — наличие продукции ТМ Estima в проектах и применение эко-дизайна.

Победители объявлены в следующих номинациях:

ЭКО-ДИЗАЙН В ЭКСТЕРЬЕРЕ жилых и коммерческих помещений с использованием продукции ™Estima®, TM Ametis by Estima®, Estima XXL — Полина Маршалл

ЭКО-ДИЗАЙН В ИНТЕРЬЕРЕ жилых и коммерческих помещений с использованием продукции ™Estima®, TM Ametis by Estima®, Estima XXL — Анастасия Архипова

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ с использованием продукции TM Estima®, TM Ametis by Estima®, Estima XXL — Кристина Аасаметс

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ с использованием продукции TM Estima®, TM Ametis by Estima®, Estima XXL — Даниил Чернов

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ с использованием продукции TM Estima®, TM Ametis by Estima®, Estima XXL — Андрей Кобылинский

Компания Estima дополнительно выделила участников в номинации «Выбор Estima», чьи проекты также были креативными и стильными:

Яна Касенкова

Мария Пальцева

Анастасия Шашаева

Анна Хащенко

Сергей Тимофеев

Евгений Будник

Денис Нуррулин

Павел Меух

Портал для архитекторов и дизайнеров «ARCHITIME.RU» выделил особенно понравившейся проект в специальной номинации «Выбор ARCHITIME.RU». Победителем стала участница Анастасия Архипова.

Компания Estima благодарит всех участников за проявленный неподдельный интерес к конкурсу, множество креативных, стильных и качественных работ и рассказы о том, какую роль в дизайне интерьера сыграла продукция бренда Estima.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.