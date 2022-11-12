Музей-заповедник «Музей Мирового океана» заключил договоры о сотрудничестве с ведущими музеями России

Музей-заповедник «Музей Мирового океана» заключил договоры о сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником «Петергоф», Государственным Дарвиновским музеем и Музеем космонавтики. Документы оформлены в рамках заседания Союза музеев России, которое проходит в Государственном Эрмитаже. Предмет договоров — совместные выставки, обмен материалами из видео- и фотоархивов, сотрудничество в рамках просветительской и научно-исследовательской работы, семинары и конференции, совместные публикации и издания.

С.Г. Сивкова и Н.В. Артюхина – Музей космонавтики

С.Г. Сивкова и М.Б. Пиотровский – Государственный Эрмитаж

С.Г. Сивкова и А.И. Клюкина — Государственный Дарвиновский музей

«Музей Мирового океана выполняет одну из важнейших задач, формирует научное и экологическое мировоззрение, рассказывает об истории становления российского флота. Мы стараемся представить нашим посетителям многоликую, сильную и при этом хрупкую Планету, заглянуть в морские глубины и подняться к космическим вершинам. Сотрудничество с ведущими музеями столицы сделает наши выставки и проекты еще интереснее. Мы в свою очередь готовы поделиться с коллегами уникальными сведениями об истории исследования океана», — отметила генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Договоры о совместной работе дают возможность ведущим музеям страны участвовать в создании экспозиции нового корпуса «Планета Океан». Также на заседании Союза музеев России Светлане Сивковой был вручен Почетный знак «За заслуги перед музейным сообществом».

Фото — Светлана РАГИНА

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