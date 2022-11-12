20 ноября Музей Востока совместно с Институтом стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова проведет в залах музея квест о странах Востока. Гости музея смогут поучаствовать в интерактивной программе, разработанной студентами ИСАА МГУ — будущими специалистами по разным странам Азии и Африки.

«ВостоКвест» будет проходить прямо в залах музея, что позволит гостям окунуться в таинственную атмосферу стран Востока. Участники квеста познакомятся с культурой стран Азии и Африки, узнают больше об их истории и социально-экономическом развитии. Гостям музея будут предложены традиционные восточные игры и головоломки, рассказывающие о более чем десятке стран Востока.

Задания рассчитаны на три уровня сложности: ученик, любитель и мастер, поэтому испытания будут интересны как самым юным, так и опытным гостям музея. Их проведут ожившие экспонаты — студенты ИСАА МГУ в национальных костюмах народов Африки, Ближнего востока, Индии, Юго-Восточной Азии, Китая, Японии и других стран.

Чтобы принять участие, потребуется лишь взять буклет с картой квеста и заданиями на стойке в холле музея. Тех посетителей, кто справится с заданиями быстрее остальных, ждут призы!

Дата квеста: 20 ноября с 12.00 до 17.00.

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