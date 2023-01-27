Музейный город ВДНХ в 2022 году посетили два миллиона человек

Два миллиона горожан и туристов посетили музеи ВДНХ в 2022 году. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Самой популярной выставочной площадкой оказался крупнейший в стране тематический центр «Космонавтика и авиация» — он принял около 570 тысяч человек. На втором месте — павильон «Макет Москвы», где побывали более 442,5 тысячи гостей. На третьем — Музей гаража особого назначения ФСО России, куда сходили порядка 180 тысяч человек.

«Сегодня на ВДНХ есть больше 20 современных музейных пространств. В прошлом году их посетили два миллиона человек. Здесь работают постоянные и временные экспозиции в разных форматах. Они рассчитаны на детей и взрослых с самым широким кругом интересов: от науки и техники до искусства и культуры. Выставочные площадки продолжают развиваться благодаря программе возрождения ВДНХ. Сейчас это уже не просто отреставрированные павильоны, а настоящие точки притяжения для москвичей и гостей города», — рассказала Наталья Сергунина.

Экспозиционные пространства в основном располагаются в центральной части ВДНХ. Они объединены в кластер под названием «Музейный город». В него, в частности, входят музей славянской письменности «Слово», Музей кино, исторический парк «Россия — моя история» и другие. Для гостей разработаны специальные тематические маршруты, каждый из которых включает посещение сразу нескольких локаций.

В прошлом году Музейный город ВДНХ пополнился новыми объектами. Например, здесь открылся музей «Биотех». Его экспозиции посвящены современным биотехнологиям: от создания вакцин до производства инновационных материалов. В одном из отреставрированных павильонов разместился Музей городского хозяйства Москвы с интерактивными инсталляциями о работе коммунальных служб и создании комфортной среды в мегаполисе.

На ВДНХ также открылась постоянно действующая выставка Государственного биологического музея имени Климента Тимирязева с применением технологий дополненной реальности «12 признаков живого». Ее концепцию разработали ученые-биологи и художники. В экспозицию вошли традиционные экспонаты и произведения современного искусства, которые показывают, как взаимосвязано все существующее на Земле и за ее пределами.

Еще одна новая площадка — центр дизайна La Atmosfera, где можно посетить выставки современных художников, скульпторов, фотографов, послушать лекции о культуре.

В центре «Космонавтика и авиация» открылась постоянная экспозиция «Авиация. Мечты о полете». На выставке представлено более 90 интерактивных, мультимедийных экспонатов и макетов отечественных самолетов. Посетители могут узнать о первых попытках человека покорить небо, дальнейшем развитии воздухоплавания, современных и перспективных технологиях.

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