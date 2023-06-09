«Музыка для 18 музыкантов» прозвучала в рамках Первого Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье»

7 июня известный академический перкуссионист Андрей Волосовский и ансамбли Moscow Percussion Ensemble и Questa Musica представили концерт «Музыка для 18 музыкантов» Стива Райха. Выступление состоялось в Большом концертном зале Зарядье в рамках Первого Московского летнего музыкального фестиваля.

«Музыка для восемнадцати музыкантов» – одно из ключевых произведений XX века в жанре минимализма. Оно было написано в 1976 году. На его написание Райха вдохновило звучание гамелана - традиционного балийского музыкального инструмента. «Я вовсе не собирался воспроизводить звучание гамелана. Я хотел понять, как эта музыка устроена внутри себя, как можно вообще по-другому организовать музыку, не так, как это предусматривает западноевропейская классическая традиция», – говорил Райх.

Художественный руководитель проекта Андрей Волосовский остановил свой выбор на этом произведении, так как, по его словам, давно мечтал его сыграть: «Для меня Стив Райх – это гипноз, медитация. Его музыка похожа на стереограмму. Помните такую из детства? Когда смотришь на вроде бы не понятную картинку, и чем дольше смотришь, тем отчетливее виден рисунок на ней. Это состояние медитации, в которой человек, погруженный в свои мысли, думающий, слушающий, спящий, может более ярко воспринимать новые импульсы, сдвиги музыки. Слушая эту музыку, погружаешься в другое состояние. Твои чувства остры. Музыка Стива Райха – это яркий пример выражения «все гениальное-просто». Для участия в этом проекте мне хотелось пригласить не только наших известных музыкантов, но, прежде всего, таких, которые искренне любят современную музыку, минимализм и при этом здорово играют в ансамбле».

«Вибрафон здесь – это дирижер, – рассказывает Андрей Волосовский. - В гамелане – национальном оркестре народов Индонезии, – есть музыкант, который своим вступлением обозначает смены ритмических фраз. Так вот в нашем выступлении роль этого музыканта исполняет вибрафон».

Кстати, в концерте примет участие Moscow Percussion Ensemble — ансамбль виртуозов, ориентированный на исполнение сложной, оригинальной музыки для ударных, который был создан Волосовским.

«Мне не безразлично будущее ударных инструментов в России, - говорит о создании ансамбля Андрей Волосовский. - Когда я создавал этот ансамбль, то ориентировался, в первую очередь, на Stuttgart Percussion, который мой профессор Клаус Тресселт собрал в Штутгарте много-много лет назад. Собственно, даже название похоже, но это звучит четко и понятно, кто это и откуда мы. Мы играем современную музыку для ударных инструментов, и, конечно, хотим, чтобы и для нас специально писали музыку композиторы».

Андрей Волосовский - выпускник Московской консерватории он совершенствовал своё мастерство в Штутгартской высшей школе музыки (класс профессора Клауса Тресселта). Сегодня он продолжает успешную сольную карьеру и развитие собственных художественных проектов, среди которых Moscow Percussion Ensemble — ансамбль виртуозов, ориентированный на исполнение сложной, оригинальной музыки для ударных. Кроме того, Андрей Волосовский играет в составе musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, принимал участие в крупных фестивалях, в том числе в Дягилевском, Зальцбургском (Австрия), в Экс-ан-Провансе (Франция) и др. Играет на маримбе, изготовленной вручную мастерами немецкой фирмы Kolberg Percussion. Амбассадор этого бренда в России.

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