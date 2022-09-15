МУЗЫКА – ЕЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Творческая, артистичная, харизматичная – так вкратце можно охарактеризовать прекрасную певицу Арину BEREZHNAYA. Её энергия бьет ключом, не переставая удивлять окружающих новыми успехами. Перспективная, начинающая певица BEREZHNAYA рассказала АртМосковии о начале своего творческого пути.

– С чего начался твой творческий путь? Когда ты решила что хочешь связать свою жизнь с музыкой?

— На этот вопрос у меня с самого рождения «заготовлен» ответ. До сих пор для меня является загадкой, как такое произошло, но в день, когда папа забрал мою маму со мной новорожденной из роддома, он, взял меня крошечную на руки, сказал: «Моя дочь будет певицей!». Наверное, с тех самых пор моя судьба уже начала разворачиваться в эту сторону. Хотя, было очень много отступлений с творческого пути в виде получения высшего образования в сфере максимально далекой от музыки.

Но на протяжении всей жизни я, если и не была глубоко в музыке сама, всегда была где-то рядом. Работала с артистами, пробовала узнать профессию со всех сторон. Писала музыку, пишу ее и сейчас.

Сонграйтинг – отдельная моя любовь. Уже успела написать немало материала как для себя, так и для других артистов, и даже являюсь автором песни, поехавшей на Евровидение в 2022 году!

– Давно ли ты поёшь? Занималась ли ранее вокалом?

— У меня нет за спиной «гнесинки» и прочих уважаемых в музыкальном мире учебных заведений, все свои навыки я собирала по крупицам сама, имея нерушимую цель – стать певицей. Я не из тех, кто поет «с пеленок». Даже скажу больше, когда я запела, а это было в возрасте около 10-12 лет, делала я это слишком уж непрофессионально и сейчас, оборачиваясь в те времена, я задаюсь вопросом: ну насколько же мои родители любили меня, если так восхищались моими данными в те времена?!

Я думаю именно их вера в меня и любовь вселила такую нерушимую уверенность в своих силах и я начала учиться и усердно идти к своей цели.

Я пела всегда, везде и знала, что приду в точку, где нахожусь. Помню, тогда был невероятно популярен проект «Фабрика Звезд». В пятой, если я не ошибаюсь, выиграла Виктория Дайнеко, которая в те времена была для меня кумиром. Меня так вдохновило, что Виктория самоучка и научилась всему она, слушая песни своего кумира – Кристины Агилеры. Я решила: а почему бы мне не сделать так же? Вот и училась, слушая и снимая техники, которые использовала Дайнеко, потом подключились и западные артисты. По сей день я учусь и прокачиваю свои скиллы.

– Какую музыку слушаешь? Кто твои любимые исполнители?

— Одна моя близкая подруга назвала меня меломаном-эгоистом. Она говорит: Арина, я поняла, какую музыку ты слушаешь! Ту, которую тебе самой в кайф петь. По большей части она права. Если говорить о жанрах, то скорее легче обозначить, что я не слушаю: с меньшей вероятностью в моем плейлисте можно найти рок, шансон, техно. С остальными жанрами все значительно проще и лояльнее. Люблю слушать Beyonce, Adele, Jessie J, Alicia Keys, из «наших» последнее время я люблю слушать молодых, но безмерно талантливых исполнителей, таких как: Asammuell, Zoloto, Паша Руденко. Да и вообще все зависит от песни. Вот, недавно открыла для себя еще один талант – K. Krash. Почему о нем еще так мало людей знают?

– Как твои близкие относятся к твоему творчеству?

— Все мое окружение, семья всегда поддерживали меня. Мне кажется, что иногда я вывозила исключительно благодаря их поддержке и вере в меня.

Самый главный человек для меня – это, конечно, моя мама. Именно она верила и верит в меня, наверное, даже больше меня самой. Еще с тех самых пор, когда я только начала увлекаться музыкой, лет в 12, мы уходили с ней вдвоем на «репетиции». Проходили они на кухне. Я пела, а мама была моим единственным зрителем и критиком в то же время. Она учила меня, как двигаться, как петь, как лучше «преподнести» себя на сцене. Слов не хватит, чтобы передать, насколько я благодарна ей за ту поддержку, которую она дает мне как в музыке, так и в жизни в целом.

– Приходилось ли тебе сталкиваться с негативом / кибербуллингом?

– Сначала хотела ответить «нет», но вдруг вспомнила забавную историю. Мне тогда было 16 лет, у меня были выжженные белые волосы (мне казалось, что так я выгляжу старше, а значит, круче) и вдруг случилась моя первая профессиональная фотосессия. Все было по-серьезному: стилист, визажист, фотограф, студия, свет. И вот загружаю я, значит, свои бомбические фотографии на страничку в ВК, ожидая получить восторженные комментарии зрителей, но вдруг получаю комментарий, который до сих пор помню наизусть. «Ей 16?! Да куда там, ей все 36!». Я помню, так растерялась тогда. Я ведь хотела выглядеть старше, но что-то это «старше» с прибавкой в 20 лет на тот момент меня так задело и оскорбило. Я еще очень долго ходила расстроенная и решила отращивать свой цвет волос. Кибербуллингом эту историю, скорее всего, не назовешь, но она хорошо отпечаталась у меня в памяти.

– У тебя классный стиль, как ты готовишься к выступлениям? У есть тебя личный стилист?

— Спасибо! В этом вопросе мы снова возвращаемся к главному человеку в моей жизни – к моей маме. Она настолько уникальный человек, у нее исключительное чувство вкуса. Поэтому все свои образы я всегда подбираю только с ней. Спортивный костюм я, конечно, могу купить без ее «утверждения», но такие образы, которые идут на съёмки, выступления, выходы в свет – по большей части ее заслуга.

– Расскажи о своём первом выступлением перед публикой? Какие эмоции ты испытала?

— Этот день я помню очень хорошо, это было примерно лет 10 назад, я выступала на открытии летнего сезона в Геленджике. Фестиваль в Рио-де-Жанейро в русской вариации. Событие само по себе очень большое, яркое и красочное, к которому я готовилась долго и тщательно. У меня был балет, несколько месяцев репетиций, все шло хорошо, пока я не осознала, что буду выступать перед более чем 30.000 зрителей. Надо сказать, я тогда ну очень сильно боялась выходить на сцену, но вишенкой на торте стала информация о том, что я пою на разогреве у Валерия Леонтьева. Сказать, что у меня тогда тряслись коленки и все остальные части тела – не сказать ничего… Но вот когда я спустилась со сцены, я поняла: Моё! С тех самых пор, выходя на сцену, я каждый раз чувствую, будто возвращаюсь домой. Сцена для меня – настоящее счастье!

– Какое значение в твоей жизни имеет музыка?

— Банально будет, если я скажу, что музыка это часть меня? Даже если и банально, это так. Я действительно не представляю своей жизни без музыки.

Однажды она спасла меня в очень непростой жизненной ситуации. С тех самых пор она еще не раз меня спасала и не раз спасет в будущем. Каждый раз, чувствуя сложности, переживания, волнения – я обращаюсь к музыке, к своей или других исполнителей, не важно. Важно, что музыка меня и лечит, и вдохновляет, и заряжает, и расслабляет. Мне действительно хочется, чтобы у каждого человека в жизни была своя «музыка» — дело, которое было бы теплым и уютным домиком, куда можно прийти в любой момент: счастливый или не очень, и там всегда будет хорошо!

– С какими трудностями ты столкнулась на своём пути?

— Будем откровенны, нет ни одного человека, чей путь быть бы гладким и ровным. В самом начале пути, помню, участвовала в музыкальном конкурсе-фестивале. Это было одно из первых моих выступлений, а я, как уже говорила, до ужаса боялась сцены. Поборов свои страхи, я вышла на сцену, пою и вдруг, один из членов жюри встает, а он, кстати, был то ли звукорежиссёр Лепса, то ли его директором, и просит немедленно остановить музыку. Ему не понравилось, что в аранжировке, под которую я пела, было слишком много бек-вокала. Как я тогда растерялась, убежала со сцены, спряталась в туалете и как начала плакать.

Сейчас, конечно, хочется подойти к той Арине, обнять ее и сказать: «малышка, это все не стоит того, вытри слезы». Но ведь и это не конец истории. Я вернулась в итоге на сцену, собрав свою волю в кулак и спела еще раз, уже другую песню. Кстати, в конкурсе я тогда выиграла. Все это про то, что всегда будут те, кому не будешь нравиться ты и твое творчество, будут хейтеры, будут завистники. Но если ты решил идти к цели, иди к ней, невзирая ни на что.

– Какие по твоему мнению, есть плюсы и минусы в профессии певицы?

— Известность – и плюс, и минус одновременно. Безусловно, артист попадает в определенные рамки, когда становится своего рода инфлюенсером. Важно понимать, о чем ты говоришь, в какой форме доносишь свои мысли и как ты поступаешь. Небольшие проступки могут быть подсвечены с самых неоднозначных сторон.

Занятой график, чаще всего ненормированный: ночные сессии на студии, концерты, гастроли – но и это можно рассмотреть со знаком «плюс». Я, например, не представляю себя в размеренном и спокойном графике. Мне нужно движение, при чем чем быстрее, тем я продуктивнее.

Большое внимание к твоей личности в любом случае будет вызывать как восхищение с любовью, так и ненависть с завистью.

– Если бы ты вернулась на несколько лет в прошлое, какой бы ты дала себе совет исходя из настоящего?

— Я бы точно сказала себе: главное, никого не слушай и не останавливайся и иди вперед, ты точно на правильном пути! Возможно, посоветовала бы не терять время и начать писать еще раньше, но тут уж, знаете, вопрос философский: все происходит в самое лучшее для этого время!

– Какие цели ты ставишь себе на ближайший год? Планируешь ли выпустить альбом?

— До конца этого года я планирую выпустить 5-6 синглов, пора уже дать жизнь моим музыкальным «деткам», которых собралось уже достаточно, а к лету хочу выпустить EP. Хотя, с тем темпом, в котором ко мне приходит новая музыка, возможно, это уже будет и полноценный альбом.

Помимо этого в планах проводить как можно больше концертов, чтобы видеться с публикой и обмениваться энергией лично, а ближе к весне-лету прицел на сольник. Неплохой план, я считаю.

Беседовла Марта САФИНА

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