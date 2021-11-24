«Музыка на французском». Центр искусств «Москва» и музыкальный коллектив Art-Collage приглашают на вечерний концерт

Шедевры французской музыки великих романтиков в звучании арфы, скрипки, контрабаса и рояля прозвучат на сцене Центра искусств «Москва» в исполнении музыкантов коллектива Art-Collage. Программа, где «Лебедь» К. Сен-Санса в единой мелодической гармонии с «Паваной» Г. Форе. Каждый французский композитор — это художник, что своими музыкальными красками рисует невероятные, порою фантастические музыкальные полотна. Сюжеты у каждой композиции разные и истории создания абсолютно уникальные, но их объединяет общее — непередаваемый шарм, гармония и очарование французской музыки.

В концерте принимают участие – Ирина Афанасьева (арфа), Павел Солдатиков (скрипка), Иван Соколов (рояль), Артур Панагов (контрабас).

В программе – К. Сен-Санс «Лебедь», К. Дебюсси «Грезы», К. Дебюсси «Лунный свет», К. Дебюсси «Менестрели», Г. Форе «Павана», Ж. Массне «Размышление», Ж. Бизе «Антракт к 3-му действию», А. Пьяцолла «Аве Мария», А. Пьяццолла «Обливион».

Подробности и билеты по ссылке.

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