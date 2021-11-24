Юлия РАЙНЕР: «Моя трансформация как певицы происходит до сих пор и я не собираюсь на этом останавливаться»

Певица, участница четвертого сезона шоу «Голос» Юлия Райнер продолжает раскрываться как личность и погружать слушателя в композиции с новыми сюжетами о тонких гранях любви и чувственности. Пронзительный саунд быстро запоминается и вызывает эмоции сопереживания и желание стать частью истории ее треков. О подробностях своей жизни, творчестве и о выходе новой песни «Happy End» Юлия поделилась с нами в интервью.

– Юля, в детстве ты профессионально занималась большим теннисом, выступала на российских и международных соревнованиях в Европе и США. Расскажи, как начинался твой путь в спорт?

– Примерно в 6 лет папа отдал меня в теннисную секцию и я как-то очень быстро окунулась в профессиональный спорт, так, что в 3-5 классах училась экстерном, потому что не было даже времени на полноценную учебу. Тренировки были два раза в день: утром и вечером. Все крутилось вокруг большого спорта.

Я около 7 лет профессионально занималась с лучшими тренерами, ездила на сборы, участвовала в московских и российских соревнованиях. Мы ездили в разные города, страны: Германия, Италия, США… Нравилось мне это или нет? На каком-то уровне безусловно да. Теннис был огромной частью моей жизни. Это был полезный опыт, который во многом сформировал мой характер. Поэтому я навсегда очень нежно отношусь к этому спорту.

– Почему ты выбрала вокал для дальнейшего профессионального развития?

– Я всегда очень любила музыку, бесконечно ее слушала, подпевала любимым исполнителям. Честно говоря, мне всегда это было интересно. В детском возрасте как-то не приходила мысль начать заниматься вокалом. Когда всех детей отдавали в музыкальную школу, я была погружена в теннис, и времени на другие увлечения просто не оставалось.

Подсознательно всегда хотела петь и развиваться в музыкальной сфере. Я пошла заниматься, учиться, пробовать записывать свои первые треки. Постепенно продвигаясь шаг за шагом. Потому что всегда искренне любила и горела этим.

– Кто повлиял на твой выбор? Какие музыкальные группы и исполнители вдохновляли тебя в школьные годы?

– Я все время занималась спортом, а в моей семье был скорее культ рационального и логического (мой папа закончил механико-математический факультет МГУ, был преподавателем математики), и особо не было ценности творческого, так что мне самой в голову как-то не приходили мысли пойти заниматься музыкой.

Как-то случайно узнала от своей подруги, что она ходит на уроки вокала. И подумала о том, что тоже хотела бы начать этим заниматься всерьез. Вскоре уже нашла преподавателя по вокалу и жизнь заиграла новыми красками. Поначалу, для меня это было настолько странно, что даже стеснялась рассказать об этом своим друзьям.

В детстве, когда мне было 6-8 лет, слушала группы The Beatles и ABBA. Всю жизнь у меня была и остается любимая певица Селин Дион. Еще в плейлисте были Элтон Джон, Мэрайя Кэри, Roxette, Bryan Adams, Аланис Морисет — можно перечислять бесконечно… Кристина Агилера, Шанайа Твейн.

Русскую музыку не слушала никогда. Единственное, когда появилась Алсу — она стала единственным русский исполнителем, который меня впечатлил и вдохновил. Я поняла: «На русской эстраде можно заниматься музыкой достойно, гармонично и профессионально». Она единственная, кого слушала альбомами.

– У тебя был преподаватель по музыке? Сколько времени заняла постановка твоего вокала?

– Вокалом начала заниматься лет в 14. При этом сначала попала к преподавателю академического вокала. Потом я разобралась, что к чему, и нашла себе эстрадного преподавателя. За многие годы у меня были разные педагоги. Какое-то время занималась с Машей Кац, она очень много полезного мне дала.

Сложно сказать, сколько времени заняла постановка вокала. Каждый преподаватель давал мне что-то новое, раскрывал новые грани. Дорасти до определенного уровня можно и за пару лет. Дальше развиваться можно всю жизнь. Моя трансформация как певицы до сих пор происходит и я не собираюсь на этом останавливаться.

– Твой дебютный релиз «Сильнее тебя» вышел в 2017 году. Какой сюжет тебя вдохновил?

– Режиссер Сергей Фронте предложил идею трека, которая нам понравилась, и мы ее решили реализовать. В жизни наверное каждой девушки когда-то были непростые отношения, которые ее мучили, делали больно, в которых было эмоционально тяжело. И из которых сложно выйти, потому что есть некая зависимость, такая вот невротическая любовь.

Порой наступает такой момент, когда понимаешь, что ты это пережил, что получил опыт и уроки, что стал сильнее, мудрее и умнее. Когда это происходит, то у тебя возникает приятное осознание, понимание того, что этот момент больше не трогает. Это момент собственной силы.

– В декабре 2018 ты записала официальный саундтрек к фильму «Разлучница». Тебя пригласили создать саундтрек или у тебя уже был готовый сингл, который вошёл в основу?

– Коллеги предложили мне эту песню. Ко мне попала демо версия саундтрека, я попробовала записать ее в студии. У меня как-то сразу очень хорошо прозвучал в ней вокал, даже на этапе демо, поэтому мы решили записать саундтрек. Но это не единственное сотрудничество с полным метром. Мало кто знает, но у меня есть еще одна англоязычная песня, которая прозвучала в фильме «Выше неба» в 2019 году. Она очень красивая, думаю ее выпустить в ближайшее время.

– В декабре прошлого года на YouTube состоялась премьера твоего клипа — «Тонем». Это твой первый клип?

– «Тонем» — это скорее просто настроенческое муд-видео, для эмоциональной и визуальной поддержки трека. До этого у меня было несколько полноценных клипов.

Самый первый клип — на песню «Сильнее тебя», который снимали в Нормандии, в потрясающе красивых локациях. Я до сих пор считаю, что это мое самое красивое видео.

Затем вышел клип на песню HELLO, который снял режиссер Евгений Курицын. Его снимали в Барселоне. Такой романтический роад-трип.

– Юля, твой сценический образ отличается от повседневного стиля? Что ты предпочитаешь в одежде и мэйке?

– Не то, чтобы у меня есть какой-то очень конкретный сценический образ. Тем не менее, конечно, образ отличается. В повседневной жизни люблю ходить в джинсах, майке и кроссовках. Предпочитаю комфорт, чтобы мне было максимально удобно, make-up естественный: тональник, тушь и блеск для губ. Но в музыкальных видео и на сцене мне конечно хочется выглядеть красиво, нарядно и эффектно.

– Что нового произошло у тебя за этот год? В каком направлении ты развиваешься на данном этапе?

– За последние полгода выпустили три сингла «Океаны», «Stereo любовь» и «Танцуй в мою сторону», сейчас готовимся к премьере нового трека «Happy End».

В целом мы с командой работаем в том направлении, чтобы выпускать больше релизов, которые будут отражать меня, вдохновлять слушателя и открывать новое, чего ранее не было в моем творчестве.

Беседовала Юлия ЦЫПЛАКОВА,

Фото из личного архива Юлии РАЙНЕР

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.