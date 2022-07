Владимир Пресняков-старший записал ноты для своего сына

Музыкальное издательство «Рэй Рекордс» выпустило альбом Владимира Преснякова-старшего Notes For My Son («Ноты для моего сына»). C 19 июля диск доступен для прослушивания на всех цифровых площадках, и уже вечером того же дня поклонники музыканта смогут посмотреть концерт-презентацию альбома на видеоплатформе радио «Орфей».

Впервые музыкант исполнил композиции из альбома на концерте в рамках совместного проекта радиостанции «Орфей» и Сенаторского клуба Совета Федерации «Музыка в верхах». Вместе с ним на сцену вышли известные джазовые музыканты: за роялем был пианист, композитор и аранжировщик Евгений Борец, а партию контрабаса исполнил Сергей Хутас. Ну а партии на саксофоне, конечно же, сыграл сам Петрович.

Место для премьеры было выбрано неслучайно. По словам генерального директора и художественного руководителя телерадиоцентра «Орфей» Ирины Герасимовой, с Пресняковым-старшим их связывает многолетняя дружба: «Все эти годы я не перестаю восхищаться его талантом и счастлива, что его новые композиции первыми увидят зрители именно нашей медиаплатформы!»

Программа снята в формате радиоконцерта: зрители видеоплатформы не только услышат замечательную инструментальную музыку в исполнении Преснякова-старшего, но и узнают немало интересного о творческой жизни его знаменитой семьи. Владимир Петрович сам расскажет, почему в репертуаре сына так мало его песен, и как успех Преснякова-младшего отразился на его собственной музыкальной карьере. И не только об этом!

Notes For My Son – третий альбом Преснякова-старшего, созданный в сотрудничестве с Евгением Борцом. Ранее вышли в свет их совместные альбомы «Новеллы» и «Ноктюрны»: «Совсем недавно я и мои друзья Евгений Борец и Сергей Хутас записали альбом с моей музыкой. Огромная радость – доверить свою музыку этим выдающимся музыкантам! Сейчас мы с волнением ждем вашей реакции на наш альбом, дорогие друзья! Надеюсь, мы не подвели ваши ожидания!»

Запись концерта-презентации можно посмотреть 19 июля в 19.00 на видеоплатформе радио «Орфей» https://video.orpheus.ru/live/196, а также на официальной странице радиостанции ВКонтакте.

