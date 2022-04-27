В выставочном пространстве Pogodina Gallery открывается персональная выставка Анны Лапшиновой

Выставка состоит из новой серии работ Анны, выполненных в авторской технике, соединяющей графику, живопись и лайтбоксы1. Объединяя пространство галереи в единую инсталляцию, художница позволяет зрителю оказаться внутри собственного воспоминания. По словам Анны, это воспоминание о времени, когда она по-настоящему почувствовала себя дома. Мягкий свет лайтбоксов, подсвечивающий холсты изнутри, призван передать зрителю эфемерное ощущение счастья от созерцания солнечных лучей, пробивающихся сквозь тонкую материю оконных занавесок. В своем проекте художница стремится воссоздать то чувство безопасности и защищенности, какое можно испытать только дома, когда легкая ткань на окне становится самой крепкой броней, способной оградить от всех невзгод внешнего мира.

«»Дом»— само это слово наполнено светом и теплом. «Дом»— это чувство защищенности в нашей бесконечно суетливой жизни, это уют и душевное спокойствие… В период хаоса, растерянности и непредсказуемости важно сохранить себя и своих близких. И дом — это то место, где мы можем быть искренними, честными и не бояться говорить то, что думаем. Очень хочется верить, что люди снова обретут потерянные дома, чувства покоя, безопасности и мирную жизнь», – говорит художница Анна Лапшинова.

Анна Лапшинова родилась в 1996 году Москве. В 2016 Окончила МАХУ. В 2018 поступила в МГАХИ им. В.И. Сурикова (мастерская Н.А. Дубовика). С 2020 года является студенткой мастерской А.Т. Салаховой. Участница ряда российских и зарубежных групповых выставок.

В своем творчестве Анна обращается к сюжетам из бытовой жизни, темам памяти, семьи, детства. Хотя творчество художницы наполнено личными переживаниями и основано на ее индивидуальном опыте, каждый образ отзывается в зрителе и порождает чувство ностальгии о чем-то родном и знакомом. Интимность и искренность, заложенные в работах Анны, особенно ярко звучат в сочетании со сдержанностью в выборе техники и материалов. Минимализм в творчестве художницы привносит особую ценность каждому элементу произведения. Это тот случай, когда пустота на холсте играет не меньшую роль, чем заполненные его части.

По словам художницы, идея всегда диктует форму и задает технику. Именно поэтому Анна не придерживается одного медиума, а экспериментирует внутри каждого проекта, подбирая наиболее подходящие материалы для передачи нужного эмоционального состояния зрителю.

Выставка работает с 29 апреля по 29 мая 2022 года.

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