Арт-кластер «Таврида» приглашает молодых творцов Республики Беларусь участвовать в образовательных программах

Молодые деятели культуры и искусства Республики Беларусь смогут участвовать в образовательных программах арт-кластера «Таврида», которые проходят в Крыму. Об этом сообщил руководитель арт-кластера Сергей Першин.

«В Республике Беларусь много талантливых молодых людей с огромным потенциалом. Хочу пригласить творцов Беларуси к нам на площадку в Крыму – участвовать в образовательных программах, общаться с российскими коллегами, творить и погружаться в уникальную вдохновляющую атмосферу «Тавриды». Заходите на сайт tavrida.art, пишите, звоните – мы расскажем, как участвовать в наших проектах», – сказал Сергей Першин, выступая на презентационной сессии Творческой платформы молодых деятелей культуры России и Республики Беларусь в Минске 26 октября.

Его предложение поддержала начальник отдела учреждений образования министерства культуры Республики Беларусь Марина Юркевич. «Было бы здорово, если бы наши учреждения высшего образования, нынешние и будущие деятели искусств, более активно подключились к этому проекту», – сказала представитель министерства культуры Республики Беларусь. Она также предложила организовать выступления резидентов арт-кластера «Таврида» в Беларуси и назвала одной из возможных площадок новый культурно-спортивный зал Белорусского государственного университета.

Сергей Першин, со своей стороны, обратил внимание на возможность организовать образовательный интенсив вместе с одним из учебных заведений Республики Беларусь. «Можем провести совместную образовательную программу – практический интенсив на 5-7 дней. Мы активно реализуем такие варианты сотрудничества с творческими вузами России, все они являются нашими друзьями и партнерами», – сказал руководитель арт-кластера «Таврида».

Провести совместную образовательную программу предложила директор Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа Зория Дусенко. «Мы готовы предоставить экспертов, которые смогут провести мастер-классы по классическому, характерному и дуэтному танцу», – сказала она.

Творческую платформу молодых деятелей культуры России и Республики Беларусь в Минске проводит Министерство культуры РФ при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Мероприятие направлено на развитие молодежного культурного сотрудничества двух стран и продолжает Российско-белорусский форум новых культурных инициатив, который прошел в Минске 25 ноября. Помимо презентационной сессии в рамках платформы прошли мастер-классы по актерскому мастерству, вокальному искусству и фотографии, а также открытие выставки Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО «Молодежь глазами молодых».

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