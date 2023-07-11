В театре Моссовета поставят спектакль по роману Олега Роя

Премьера спектакля по роману «Неотправленные письма» популярного писателя и автора знаменитых мультсериалов для детей - «Джинглики», «Дракоша Тоша», «Волшебная лавка Есении» - Олега Роя, состоится в Театре имени Моссовета в августе 2023 года.

Режиссёром спектакля выступил популярный актёр и ведущий - Вячеслав Манучаров. Зрителей театра имени Моссовета ждет сразу два дебюта - пьесы Роя и Вячеслава Манучарова, как театрального режиссера.

Главные роли в спектакле «Неотправленные письма» исполнят актеры Ольга Кабо и Дмитрий Щербина.

Олег Рой известен своей патриотической позицией, он в числе первых стал открыто писать и говорить о событиях на Донбассе и поддержал Специальную военную операцию, неоднократно ездил с гуманитарными миссиями общественных деятелей России в зону боевых действий, поддерживал боевой дух русских военнослужащих и на линии соприкосновения, и в военных госпиталях, выступал перед детьми военнослужащих, передал более ста тысяч книг в школы и детские сады Донбасса, Луганска, Мариуполя.

«Неотправленные письма» - первый роман Олега Роя, посвящённый событиям на Донбассе, который весной этого года вышел в издательстве «Вече». А совсем недавно свет увидела и вторая книга автора на тему СВО - «Тени Донбасса».

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