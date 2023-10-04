Певица Ольга Бузова представила клип на песню «Позови» на стихи Михаила Гуцериева. Песня стала пятой серией музыкальной кино-саги «Вселенная GM», созданной поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Дарьей Кузнецовой.

Авторский сериал «Вселенная GM» состоит из музыкальных короткометражек, объединённых общей историей одного магического артефакта, который помогает достичь желанных целей, но у каждого желания есть своя цена. Слоган «Вселенной GM»: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий».

Новая серия саги получила название «Позови». Исполнительницей песни и главной героиней музыкального кино-клипа вновь стала Ольга Бузова. Зрители увидели долгожданное продолжение истории «Верни», но мог ли кто-то представить, что всё так круто изменится? Сценарий клипа очень нестандартный: мистика и драма, любовь и мелодрама. Виртуальный мир «Вселенной GM» снова соединит героев Ольги Бузовой и Станислава Бондаренко, и борьба с желаниями сквозь время и пространство вспыхнет с новой силой. Несмотря ни на что любовь всё равно побеждает. Но какой ценой?

«После выхода клипа на песню «Верни» самым популярным вопросом в комментариях и от моих друзей был: «Будет ли продолжение и когда?» Я счастлива, что этот день настал, и все увидят мою новую работу, меня и Стаса в неожиданном амплуа», — поделилась Ольга Бузова.

Хоть на день, хоть на час позови –

Не могу ни стоять, ни идти.

Хоть на день, хоть на час позови,

И зиме тяжело без любви, без любви.

Партнёром Ольги Бузовой в клипе выступил актёр Государственного академического театра имени Моссовета, киноактёр Станислав Бондаренко (сериалы «Верни мою любовь», «Большое небо», «Стикер»).

«Мой герой — это очень богатый человек, который увлекается метавселенными, изобретением искусственного интеллекта, желающий изменить мир, будущее. С Ольгой мы делаем уже второй клип, и её актерские таланты меня удивляют! Она легко сможет сыграть в любом жанре: комедия, драма, мелодрама, трагедия. Из огромной коллекции поэзии и песен Михаила Гуцериева на первом месте у меня песня «Верни» Ольги Бузовой, потом «Позови», и ещё одна песня мне особенно запомнилась — это «Любовь уставших лебедей» в исполнении Димаша Кудайбергена. Эта песня запала в душу», — рассказал Станислав Бондаренко.

Для режиссёра видео Алины Верипя это третья работа в коллаборации с Михаилом Гуцериевым и Дарьей Кузнецовой. По её словам, сюжет клипа родился за 40 минут, потом уже обрастал деталями, смыслами. Своей работой команда хотела донести до зрителя смысл о том, как стремительно меняется мир и ускоряется жизнь.

«Работая с песнями на стихи Михаила Гуцериева, я ищу вдохновение в энергии, которая исходит из этих стихов, я её чувствую. Колоссальная масштабность даёт импульс. В совместном творчестве с Михаилом Гуцериевым песни Ольги Бузовой обрели глубину и фактуру. Михаил Сафарбекович вдохнул своей поэзией в её творчество серьёзность и зрелость. Я восхищаюсь нашей главной героиней – Ольгой Бузовой. Как профессионалом, как человеком: она масштабная личность с чистой душой, а это такая редкость! Стас — это очень глубокий актёр. Мне бы очень хотелось увидеть его драматическим героем, в нём огромный потенциал, огромная неодданность зрителю», — вспоминает о съёмках Алина Верипя.

«Песня «Позови» попала к Ольге вместе с предложением поучаствовать во «Вселенной GM». Так мы познакомились. А потом Ольга услышала «Верни», и история трансформировалась: песни поменялись местами, появилась новая идея с нитью событий, которые связали две эти песни. А теперь и два киноклипа, каждый из которых прекрасен! Я горжусь «Вселенной GM» и бесконечно благодарна Михаилу Гуцериеву за его талант, доверие и дружбу», — рассказала Дарья Кузнецова.

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