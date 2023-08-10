В деревне Анисимово Вологодской области благотворительный фонд «Лепта» восстановил уникальный домовой храм XIX века

Спустя столетие в небольшом селе Анисимово Вологодской области в почти утраченном, а теперь полностью возрожденном по старинным технологиям храме вновь зазвучал колокольный звон и прошла служба. 28 июля восстановленный благотворительным фондом «Лепта» храм Иоанна Богослова открыл свои двери для посетителей. Это первая из отреставрированных построек будущего усадьба-заводского комплекса дворянской семьи Позен, включающего в себя памятники деревянного зодчества XIX века – храм, усадьбу, школу и дома для рабочих. Основную идею проекта восстановления усадьбы фонд «Лепта» видит в возрождении культурной ценности малых регионов России и в возможности представить музейные артефакты под открытым небом в том самом месте, где они и были созданы.

Когда-то продукция стекольного завода семьи Позен в небольшом селе Анисимово была известна на весь мир, а хозяйская усадьба при производстве считалась одной из самых богатых в Вологодской области. Затем она пришла в запустение, а в 1990-е годы и вовсе была практически уничтожена, во многом и по причине непонимания ее исторической ценности. Сегодня благотворительный фонд «Лепта» не только работает над сложнейшим проектом возрождения усадьбы, но и несет просветительскую миссию: рассказывает и показывает жителям Чагодощенского района, какими исключительными местами славится их родной край, чтобы они могли гордиться своей малой родиной, передавать и сохранять ее традиции и культуру из поколения в поколение.

Одна из важнейших целей проекта привлечь внимание к истории малоизвестных мест, традиционных ремесел и обычных людей, являющихся неотъемлемой частью нашей страны. На сегодняшний день силами Фонда и его сообщества для реставрации усадьбы семьи Позен в рамках программы «Сохраняя наследие» было привлечено порядка 13,5 млн рублей. Кроме того, фонд инвестирует средства, привлеченные через партнеров по совместному проекту, направленному на правильную переработку и утилизацию текстильных отходов. Подробнее на этонемусор.рф

Некогда на части территории нынешнего села Анисимово находилась одна из старинных усадеб в Вологодском крае. Вплоть до 1839 года она принадлежала дворянскому роду Теглевых, который происходил от мурзы Багрима, покинувшего Золотую Орду и принявшего христианство. В 1839 году усадьбу купил предприниматель польского происхождения Иван Павлович Позен. Он построил на берегу реки Чагоды стекольный завод, домовой храм, рабочие постройки, а также сельскую школу, которая действует по прямому назначению и по сей день. Большую часть этих объектов, включая двухэтажный усадебный дом в стиле классицизм, благотворительный фонд «Лепта» планирует поэтапно восстановить, представив уникальный комплекс, который привлечет в регион туристов со всех уголков нашей страны и всего мира. В данный момент научная реставрация и раскопки продолжаются. Для этих целей фонд продолжает поиск и привлечение финансирования и открыт к сотрудничеству.

Реставрация усадьбы проходит с большим вниманием к археологической и культурологической ценности объектов. В создании проекта участвует Александр Попов, один из лучших реставраторов-практиков, лауреат Госпремии РФ. Для реставрации храма Иоанна Богослова в Анисимово были использованы инструменты и технологии мастеров середины XIX века, кованые вручную гвозди (сохранившиеся, либо воссозданные по старинным образцам), отборная древесина и даже краска, процесс изготовления которой соответствовал временам первоначальной постройки. Краска на основе льняного масла была найдена и специально подобрана по цвету в Германии. Кроме того, в процессе проведения раскопок на территории храма, был обнаружен некрополь семьи Позен.

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