Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова встретилась с участниками фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. В неформальной беседе она обсудила с молодыми творцами и управленцами существующие и перспективные возможности для реализации их проектов.

«Таврида» – уникальная целостная площадка, она собирает вокруг себя много разных направлений, и при этом здесь каждый, даже самый маленький объект или активность – значим и вызывает чувство гордости, – рассказала Татьяна Голикова. – Участники обсуждают совершенно разные темы, в основном, конечно, те, что связаны с креативными индустриями. Но вместе с тем они ставят вопросы и о социальной работе, инклюзивном образовании, ЗОЖ и медицине, о поддержке культурных и волонтерских инициатив. Можно сказать, что «Таврида» вдохнула жизнь в развитие креативных индустрий в России. Самое главное, что те активности, которые здесь развиваются и поддерживаются, дают нам возможность рассчитывать на то, что у нашей молодежи замечательное будущее, а у страны – большие перспективы».

В рамках своего визита Татьяна Голикова посетила выставку работ молодых художников Луганской и Донецкой Народных Республик – «Без границ. Художники Донбасса», на которую 27 молодых творцов из Донбасса привезли свои картины, в которых поделились своим видением текущей ситуации, чувствами и глубоким сопереживание родной земле.

«Я никогда не получала за такое короткое время такого большого количества разных эмоций, – поделилась Татьяна Алексеевна своими впечатлениями. – Я увидела прекрасные работы, молчаливые и говорящие одновременно. Там не нужно было ничего рассказывать и спрашивать, я видела только картины художников – и это очень сложное и яркое представление того, что им пришлось пережить. Находясь в выставочном павильоне, я чувствовала, как всё здесь дышит творчеством и надеждой на то, что мы состоялись, мы будем, мы никуда не денемся и нас не отменят».

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