На аукционе графики в Москве продадут подлинники Сальвадора Дали с автографом художника

26 сентября в историческом особняке Вишневских в Москве пройдут торги Аукционного дома Клуба коллекционеров графики. Среди лотов оказались две редкие ксилографии Сальвадора Дали, ценность и аутентичность которых подтверждена его подписью. Изображения были выполнены художником к юбилейному изданию «Божественной комедии» Данте Алигьери. Гравюры издали малым тиражом и сразу раскупили. Их уникальность заключается в том, что выпуск новых листов с тех пор технически невозможен — сам Сальвадор Дали настоял, чтобы все ксилографические доски после публикации произведения были уничтожены.

На аукционе будут представлены две пластины серии «Божественная комедия» — «Две толпы похотливых» и «В темном лимбо». Каждая из них отмечена подписью художника. Любопытно, что цвета автографов на листах серии отличаются соответственно трем смысловым частям самого произведения. Так ксилографии, изображающие странствия Данте по аду, подписаны красным цветом, по чистилищу — фиолетовым, а по раю — синим.

Ксилографии серии «Божественная комедия» вышли в свет в 1965 году, в год 700-летия со дня рождения великого итальянского писателя Данте Алигьери. Иллюстрации художник подготовил к юбилейному выпуску издания.

«Над созданием 100 иллюстраций к произведению Сальвадор Дали работал с 1956 по 1964 год. Художник нарисовал по одному акварельному рисунку на каждую тысячу строк поэмы. Затем под чутким наблюдением художника акварели перевели на печатные пластины. В итоге общее количество гравюр составило 3500 штук, каждую из них Дали утвердил лично», — рассказывает Сергей Подстаницкий, историк искусств и сооснователь Клуба коллекционеров графики.

Ксилография — сложнейшая в исполнении графическая техника. Дело в том, что дерево является мягким, склонным к деформации материалом. Поэтому количество качественных оттисков, которые можно выполнить по одной доске ограничено. После публикации произведения Сальвадор Дали все ксилографические доски уничтожил, что делает воспроизведение гравюр этой серии технически невозможным.

По словам представителей аукционного дома, оригинальность представленных в каталоге аукциона работ Сальвадора Дали подтверждается сертификатом подлинности.

Помимо гравюр серии «Божественная комедия» на торгах будут представлены еще две аутентичные литографии Сальвадора Дали. Одна из них 1970-го года, получила название «Обнаженная с поднятыми руками». Другая, гравюра «Неффалим (Нафтали)» была создана автором в 1973 году и вошла в серию «Двенадцать колен Израилевых».

В каталог аукциона также войдут работы других прославленных российских и зарубежных художников, среди которых Иван Шишкин, Илья Репин, Лев Бакст, Александр Бенуа, Георгий Верейский, Петр Кончаловский, Борис Кустодиев и Александр Шарлемань.

Свои двери участникам торгов откроет штаб-квартира Аукционного дома Клуба коллекционеров графики, старинная усадьба дворян Вишневских. До 24 сентября там же проходит выставка-предпоказ, где все ценители графического искусства могут ознакомиться с лотами или присмотреть что-то для себя. Для всех желающих вход свободный.

В арт-индустрии «Клуб коллекционеров графики» известен большими выставками в Царицыно, музее В.А.Тропинина и усадьбе дворян Вишневских, где недавно завершилась ажиотажная выставка «Кошки, котики, котята».

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