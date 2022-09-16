В Серпухове открылась выставка мастера пикториальной фотографии Андреева и исторической фототехники

14 сентября в Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии», созданная при участии Политехнического музея. Проект приурочен к 140-летию одного из самых ярких представителей пикториальной фотографии в России начала XX века.

Выставка рассказывает о развитии в России течения пикториализма, судьбе его представителей, стремящихся к пикториальному (картинному, подражающему живописи) фотографическому изображению, а также вкладе первых фотохудожников и инженеров-изобретателей в мировую историю художественной фотографии.

Почти век назад в 1929 году Серпуховский историко-художественный музей стал местом первой персональной выставки уже признанного на тот момент в Европе мастера фотографии Николая Андреева. Спустя почти 100 лет в купеческом особняке Мараевых в Серпухове вновь открылась выставка знаменитого фотохудожника.

Основу современной экспозиции составили подлинные работы Николая Андреева и его современников, предметы из фондов Серпуховского историко-художественного музея. Представлены и редкие фотографии Андреева из семейного и частного собрания. Кроме того, на выставке можно увидеть работы современных фотохудожников Британской высшей школы дизайна, которые позволят познакомиться с экспериментами в области художественной фотографии.

Часть экспозиции создана при участии Политехнического музея: она посвящена истории развития фототехники и российской фотографии начала XX века. Зрители могут увидеть фотоаппараты из коллекции Политехнического музея и другое оборудование, без которого не могли обойтись фотохудожники 100 лет назад.

«В год 150-летия Политехнического музея мы реализуем обширную программу, в том числе направленную на расширение межмузейных связей. Это не только совместные выставки, но и практикумы, лаборатории, фестивали. В фондохранилище Политехнического музея находится более 200 тыс. уникальных предметов, и мы всегда открыты для сотрудничества, которое позволит рассказать о них как можно большему количеству людей – и в Москве, и за её пределами. В Серпухове мы показываем редкую коллекцию фототехники Политехнического музея и проводим мероприятия для молодого поколения фотохудожников в рамках выставки», — рассказала руководитель департамента выставок Политехнического музея Наталья Фукс.

Творчество Андреева строится вокруг образов русской деревни. Художник часто обращался к теме труда, но, безусловно, важнейшее место в его искусстве занимает пейзаж. Серпухов стал местом его вдохновения: художник занимался съемкой в окрестностях города, на берегах Оки, Протвы, Нары, Скниги.

Фигура Андреева примечательна еще и тем, что известность и успех его фоторабот на выставках заставили изменить сложившуюся традицию крупнейших салонов Европы – присуждать высшие награды только своим соотечественникам: на выставке декоративных искусств 1924 года в Париже Андреев был удостоен золотой медали. На международной выставке 1927 года в Сарагосе (Испания) он также получил золотую медаль.

Выставка «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии» рассчитана на самую широкую аудиторию — она будет интересна профессионалам, ценителям фотоискусства и тем, кто только начинает знакомиться с жанром пикториализма.

Проект создан при содействии и поддержке специалистов Третьяковской галереи и Союза фотохудожников России.

Выставку будет сопровождать публичная программа. Для гостей организуют экскурсии по местам, связанным с жизнью Николая Андреева, мастер-классы «Бромойль», концерты и театральные инсталляции. Состоится творческий вечер с Андреем Клюевым, одним из известнейших фотохудожников, работающим с «благородными» техниками фотопечати.

Политехнический музей также организует одноименный научно-художественный практикум «Живопись света» в Школе Родченко в Москве. Его участники освоят ранние фототехники, посетят Серпухов, создадут новые работы и по окончании практикума смогут представить их на выставке Политехнического музея «Первый век фотографии» в 2023 году.

Выставка «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии» будет работать до 14 января 2023 года. Рекомендуемый возраст для посещения: 0+.

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