На аукционе в России впервые за всю историю выставили уникальную фарфоровую «Вазу с горгульями» завода братьев Корниловых. Ваза является второй такой известной в мире, первая хранится в Петергофе.

Вазу в стиле шинуазри с ручками в виде горгулий завода братьев Корниловых Аукционный дом «Русская эмаль» выставит на продажу 26 ноября. По словам представителей институции, точное количество подобных ваз неизвестно, но определенно рынок имеет дело с единичными образцами, один из которых сейчас находится в собрании Петергофа. Чрезвычайно редкий образец русского фарфора высокого музейного уровня на старте оценивают в 70 тыс. руб.

«Ваза штучного производства, которая на российский арт-рынок вышла в первый и, возможно, единственный раз. Вторая такая известная сообществу ваза находится только в музейном собрании Петергофа. До нашего времени ваза дошла с полностью сохраненной двусторонней живописью, пострадали только лепные детали. К сожалению, одна из ручек в виде горгульи была утрачена. Эстимейт очень невысокий - 70 тыс. руб. в силу сохранности, хотя, бесспорно, ваза стоит намного дороже. Аукцион покажет, как на самом деле ее оценивает рынок», - комментирует Мария Румянцева, ведущий эксперт отдела декоративно-прикладного искусства аукционного дома «Русская эмаль».

Топ-лот аукциона был выпущен знаменитым фарфоровым заводом братьев Корниловых в 1840-ых годах. Выполненная в нестандартной восточной стилистике для своего времени, по уровню исполнения ваза не уступает лучшим образцам Императорского фарфорового завода того же периода. Примечательно, что производитель пытался повторить не только восточные орнаменты, но и имитировать технику китайской живописи: золочение по кобальтовому фону, слитные золотые и серебряные отводки.

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