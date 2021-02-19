На грани серьезного – состоялся #ЛитМост с автором романтических комедий Дарьей Сойфер

12 февраля 2021 года прошла встреча издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» с автором популярных романтических комедий и сценаристом Дарьей Сойфер. Дарья пообщалась с читателями и библиотекарями, представила свою новую книгу «Укротить ловеласа» и рассказала о планах на ближайшее время. Отвечая на традиционный первый вопрос, Дарья рассказала, что в детстве часто ходила в библиотеку – особенно ей нравились детские детективы, которые можно было найти только там. И до сих пор запах старых книг ассоциируется у нее с детством. То, как меняются библиотеки сейчас, Сойфер тоже нравится.

Первый роман Дарья начала писать в декретном отпуске. Она окончила филфак и поступила в аспирантуру, но учебу было сложно совмещать с материнством.

Постепенно быт затягивал и, чтобы не сойти с ума, по словам самой Дарьи, она начала сочинять книгу. Сойфер призналась, что дебют был неудачным, но это мотивировало ее на то, чтобы не оставить писательство, а наоборот — учиться и развиваться в профессии. Вскоре выходит десятая книга писательницы.

Дарья много работает и активно пишет. Недавно у нее был опубликован роман «Укротить ловеласа», в начале марта читатели ждут новинку «Снимай меня полностью». Сейчас Сойфер пишет книгу о социальных сетях. Писательница призналась, что уже совсем скоро на канале СТС выйдет сериал по мотивам одной из ее книг – пока она не имеет права разглашать его название. Также она рассказала, что принимает участие в сценарной группе, которая готовит к выходу сериал «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской в главной роли. К тому же осенью вышла театральная постановка по мотивам одного из романов Дарьи. Это был любопытный опыт, который она с радостью повторит.

Подключившиеся к эфиру библиотекари отметили, что читатели любят книги Дарьи за ее легкий слог, оптимизм, житейскую философию и непременный счастливый финал.

На вопрос о литературных наставниках и кумирах, Дарья ответила, что любит Астрид Линдгрен, но ни с кем из современных авторов себя не ассоциирует, хотя книги коллег читает с удовольствием. Сойфер рассказала, что запойным читателем стала после знакомства с книгами о Гарри Поттере и приветствует включение серии в современную школьную программу. Сейчас Поттерианой увлекается ее старший сын.

Поговорили о писательстве и языке. Дарья считает, что язык – живая система и заимствование из других языков нормально, но она против искусственного насаждения, например, феминитивов. Во время работы Сойфер консультируется со специалистами, много читает по теме. Самой экзотической для себя областью, которой пришлось поинтересоваться для книги, считает медицину и психиатрию. Пишет Дарья только в одиночестве, потому что ей необходимо сосредоточиться. Хотя многие сюжеты и детали приходят во время домашней рутины. Работает всегда по плану, установив для себя регламент написания.

Дарья сказала, что придумать название всегда сложнее, чем написать книгу. Хочется зацепить читателя и передать настроение. Своей визитной карточкой Сойфер считает книгу «На грани серьезного» — свой издательский дебют. Начать знакомство со своими романами рекомендует именно с нее.

По традиции проекта в конце встречи писательница выбрала три самых интересных вопроса – их авторы получат книги от Издательства »Эксмо».

Ниже мы публикуем полную видеозапись трансляции:

Фото – Борис БЕРЗАК, ЦБС ЦАО

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