На II Петровском оперном балу благотворители чествовали героев СВО и дружбу культур в многополярном мире

Масштабное событие буквально вдохнуло жизнь в роскошные интерьеры дворца и объединило в себе ярчайшие атрибуты петровских времен и Золотого века Российской империи. В их числе – аутентичные наряды гостей, впечатляющая музыкальная программа, исторические танцы, блюда, приготовленные по рецептам Екатерины I и кухмистра Петра I, и многое другое.

Средства, вырученные организатором бала – фондом «Мост искусств», – направляются на развитие культуры регионов России и гуманитарную помощь нуждающимся. Так, первой акцией в ходе подготовки к балу стала экстренная передача семьям и детям Курской области, пострадавшим от боевых действий в регионе и проживающим в пунктах временного размещения, музыкальных инструментов и продуктов питания. Реализуется также поддержка героев СВО и пострадавших жителей новых регионов.

Гостями вечера стали самые щедрые благотворители, первые лица России и Санкт-Петербурга, руководители регионов, политики, герои СВО и люди искусства. Ведущими стали художественный руководитель фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» и «Сириуса» – фонда «Талант и Успех» Ханс-Йоахим Фрай и Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Несмотря на внезапно налетевший шквальный дождь, все гости бала не только прибыли вовремя, но и не отказали себе в удовольствии пройтись по красной ковровой дорожке от сияющих Золотых ворот. Их встретил брасс-ансамбль с бравурным репертуаром и приветственным коктейлем. Затем гости поднялись во дворец, чтобы пройтись по залам Золотой анфилады под величественную барочную музыку, исполняемую, как подобает, на клавесине, и ознакомиться с исторической выставкой, посвященной временам Петра Великого – костюмам, обычаям, этикету, танцам. Объекты для нее предоставил Московский музей военной формы.

Тем временем дебютанты бала в роскошных золотых исторических костюмах с легкостью и изяществом исполнили свои первые за вечер танцы – менуэт и полонез.

В тронном зале дворца гостей встретил оркестр «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело, который неустанно будет играть практически весь вечер.

Торжественной речью вечер открыл вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев:

– Это мероприятие – наше спасибо великому городу. Напомню, что в XVIII веке здесь было в 2-3 раза больше балов, чем в Европе. Петербург будет восстанавливать свои великие традиции.

Затем он зачитал приветствие от имени Правительства РФ и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова:

– В этом году бал открывает большой международный фестиваль Чайковского – «Чайковский. Перезагрузка». Его обширная программа включает более более 40 мероприятий – концертов, спектаклей, лекций, кинопоказов, выставок и конкурсов.

Александр Беглов поблагодарил фонд «Мост искусств» за ценные инициативы и выразил особую благодарность Хансу-Йоахиму Фраю:

– Проекты, которые он реализует в нашем городе, стали примером неравнодушного отношения к культуре и традициям нашей страны.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов призвал присутствующих к благодарности:

– Я хочу попросить вас о трех овациях. Первая овация предназначена нашим защитникам, нашим героям, которые находятся сейчас и в этом зале, и на линии боевого соприкосновения. Вторая овация – мэтрам, людям, которые поддерживают наших защитников. И третья овация – Санкт-Петербургу, городу великой культуры и всем тем, кто его таким делает.

Зал встал и горячо поддержал эту пламенную речь.

Директор Музея военной истории Российского военно-исторического общества Елена Синицына в своей речи отметила важность популяризации культуры балов и представила увлекательную презентацию, рассказывающую о традициях подготовки и проведения столь эффектных событий.

Оксана Федорова отметила, что предстоящий бал сочетает в себе и наследие Петровских ассамблей, и традиции современных балов:

– Известно, что атмосфера таких мероприятий при Петре Великом была очень демократичной, на них можно было даже поговорить с царем. При этом мероприятие это могло проводиться хоть каждую неделю. Санкт-Петербург тогда был столицей балов во всем мире!

Ханс-Йоахим Фрай поприветствовал гостей из всех концов света, присутствующих на балу, и рассказал:

– Может быть, вы не знаете, но мой прадед был протестантским священником в Санкт-Петербурге, и моя бабушка тоже отсюда, у меня здесь корни. Я очень люблю этот город, и именно здесь традиционно проводились и проводятся балы.

Журналист-военкор, кавалер Ордена Мужества Александр Малькевич представил братьев по оружию, героев СВО — младшего сержанта, кавалера Ордена Мужества Георгия Журавлева, старшего сержанта, кавалера Ордена Мужества Антона Ковалева, подполковника, кавалера двух Орденов Мужества Сергея Булаха, — и отметил:

– Часть средств, которые собраны сегодня, пойдут на помощь тем, кто ежедневно страдает от ударов боевиков киевского режима… Мы все должны понимать, что без победы будет невозможна наша мирная жизнь и такие прекрасные балы. Ради всего этого нам придется еще потрудиться.

Затем он предложил присутствующим почтить минутой молчания память павших, и публика с почтением откликнулась — в зале повисла звенящая тишина.

Следующим выступил генеральный директор АНО «Дирекция всемирной ассоциации молодежи» Даниил Бисслингер. Он отметил:

– У дружбы нет границ… Сегодня благодаря поддержке Президента РФ мы выстраиваем огромную экосистему международной молодежной политики. У нас есть 43 форума Росмолодежи, где теперь есть международные блоки. Люди, объединенные одной идеей, культурой, могут свернуть горы!

Затем он наградил памятными медалями Президента РФ за вклад в развитие Всемирного фестиваля молодежи проректора по международной деятельности СПбГУ Сергея Андрюшина, хореографа, танцмейстера Международной ассоциации балов Михаила Грибова, руководителя фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» и «Сириуса» – фонда «Талант и Успех» Ханса-Йоахима Фрая. Все они с благодарностью приняли эти символы почета.

Почетным гостем вечера стал Денис фон Мекк – потомок семей Чайковских и фон Мекк. Современница Петра Чайковского Надежда фон Мекк была большой поклонницей таланта и личности композитора, и именно ее усилиям он был обязан возможностью заниматься творчеством, не отвлекаясь на финансовые вопросы. Денис фон Мекк зачитал прелюбопытный отрывок из письма 1878 года, найденного в архивах своей семьи:

– Перемирие ничего не примиряет. Оно заключается на вершине вулкана, который каждую минуту может из своего скрытого кратера выбросить потоки лавы опять. Каким образом после всех жертв, которые Россия принесла, европейская конференция может обсуждать условия мира? Какая ненавистная страна Англия! Не находите ли Вы, что единственная держава с честной политикой – Россия? Да, именно честной, подчас глупой, но честной. Неужели же она не восторжествует когда-нибудь ради этой честности над всей остальной Европой?! Я верю, что да! – писал Чайковский.

В ответном письме Надежда фон Мекк заметила:

– Очень приятно, что в Петербурге на праздниках к жене английского посланника ни одна из русских дам не поехала с визитом. Это очень мило, даже нельзя было ожидать от наших светских дам такого патриотического протеста. Вы спрашиваете, Петр Ильич, не нахожу ли я самою честною политикою русскую? Именно я также ее нахожу, называю ее рыцарскою политикою.

Денис фон Мекк многозначительно отметил, что иногда история может выглядеть цикличной.

Симфонический оркестр «Северная Симфония» и хор «Фестино» исполнили «Оду в честь Петра Великого» композитора Петра Корягина на стихи Петра Вяземского, тем самым открыв музыкальную часть бала.

Для гостей выступили Сергей Ролдугин (виолончель), Павел Милюков (скрипка), Ольга Маслова (сопрано), Дмитрий Корчак (тенор), Игорь Бутман (саксофон) и его квартет. Высочайший уровень исполнения произведений Петра Чайковского, Иоганна Штрауса-сына, барочных, джазовых и многих других композиций как будто отразился и приумножился в золоте и зеркалах тронного зала. Не менее зачарованно зрители следили и за солистами Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана Викторией Мокроусовой и Сергеем Волобуевым, исполняющими невероятно страстный «Дуэт Анны и Вронского» из балета «Анна Каренина».

В ходе вечера перед гостями также выступили дирижёр, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев, директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, художник Марко Оливер и другие.

Особый интерес публики вызвала долгожданная презентация золотистого цилиндра, принадлежавшего Петру Чайковскому, с его автографом. Этот артефакт предоставил музей просвещения «Книжная галерея Вольфсона» в лице коллекционера, реставратора книг, книгоиздателя Вадима Вольфсона, а также вереница персонажей «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы», костюмы для которых были разработаны призерами Международного конкурса дизайнеров и художников на лучший образ героев Пушкина «Пушкинский бал».

Затем гостям также было предложено поучаствовать в благотворительном аукционе и попробовать заполучить позолоченное перо «Пушкинъ», выпущенное к 100-летию поэта в 1899 г., а также другие ценные лоты, вызывающие огромный интерес у искушенных коллекционеров, ценителей российской культуры. Все средства, вырученные от аукциона, будут направлены на благотворительные цели.

Директор Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Илья Козлов представил собравшимся проект по восстановлению колокольни Смольного монастыря, которая была запланирована Франческо Растрелли как его архитектурная доминанта, но никогда так и не была достроена. Сейчас фонд занимается тем, чтобы придать монастырю облик, соответствующий первоначальному замыслу. Реализация проекта идет полным ходом, но займет еще несколько лет.

В завершении вечера дебютанты исполнили полный легкости и грации вальс Иоганна Штрауса «Розы с юга».

II Петровский оперный бал дал торжественный старт Большому международному фестивалю Чайковского «Чайковский. Перезагрузка», который пройдет с 31 августа по 6 ноября 2024 года на более чем 20 площадках Санкт-Петербурга, Ленинградской области и не только. Событие обещает стать одним из самых значимых в культурном сезоне 2024 года в России, в его программе заявлено более 40 мероприятий – концертов, спектаклей, лекций, кинопоказов, выставок и конкурсов.

Ядро фестиваля – богатая музыкальная программа, включающая самые разные сочинения П.И. Чайковского и не только. Стремление организаторов – это обращение слушателей к классике в целом – как русской, так и зарубежной.

Проект «Большой международный фестиваль Чайковского – Чайковский. Перезагрузка» реализуется фондом «Мост искусств» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, а также при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Администрации Тихвинского района Ленинградской области.

Благотворительный II Петровский оперный бал состоялся в Большом Екатерининском дворце в Царском Селе 31 августа 2024 года.