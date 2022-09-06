На ММКЯ названы победители Литературной премии «Наука побеждать»

4 сентября на Московской международной книжной ярмарке состоялась церемония награждения лауреатов Литературной премии «Наука побеждать».

Премию получили писатели, журналисты и публицисты, в творчестве которых отражены идеи нравственности, патриотизма, национальной гордости, воинской чести и верности своему народу и стране.

Литературная премия «Наука побеждать» поощряет современных талантливых авторов, которые сохраняют и развивают лучшие традиции отечественной исторической прозы, поэзии и публицистики. Премия проходит в рамках IV Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино».

Премия названа в честь книги величайшего русского полководца Александра Васильевича Суворова, в которой он предстает не только гениальным военачальником, но и великой личностью. Литературная премия призвана способствовать появлению новых книг и авторов, которые правдиво и талантливо отражают на страницах литературных произведений исторические события, героическое прошлое, настоящее и будущее нашей страны, армии и флота, героев прошлого и современной России.

Лауреатами премии названы:

Номинация «Главный калибр» (лучшее литературно-художественное произведение, написанное на героико-историческую и военно-приключенческую тему) – Леонид Юзефович «Филэллин. Роман в дневниках, письмах и мысленных разговорах героев с отсутствующими собеседниками», выпущенный в издательстве «АСТ»: «Редакция Елены Шубиной».

Номинация «Подвиг и память» (издания отечественных авторов, созданные в жанре историко-исследовательского произведения, включая издания энциклопедического характера) – Наталия Зазулина историческое исследование «Английский цугцванг для Александра I. Победитель без победы», вышедшее в издательстве «Бослен».

Номинация «Молодая гвардия» (книги для детей и юношества, написанные отечественными авторами и повествующие о подвиге российского народа в разные периоды истории Отечества) – Елена Коровина повесть «У Лёки большие щеки», опубликованная в издательстве «Никея».

Номинация «Искусство войны» (уникальные, высокохудожественные издания на военно-историческую тему, книгам с авторским дизайном и художественным оформлением, созданными отечественными дизайнерами) – Сунь-цзы «Искусство войны. С комментариями, иллюстрациями и каллиграфией», выпущенная в издательстве «АСТ», редакция «Времена».

Гран-при премии «На службе Отечеству» удостоено издательство «Молодая гвардия», выпустившее на основе материалов, с которых недавно был снят гриф секретности, серию книг о российских разведчиках.

Литературная премия «Наука побеждать» учреждена в рамках IV Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино», направленного на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти о героических подвигах советских и российских солдат, а также на формирование культурно-нравственных основ личности у российской молодежи.

«Очень здорово, что в рамках ММКЯ прошла литературная премия, посвящённая историческому направлению. Как мы знаем, история существует, для того чтобы каждый из нас делал выводы, чтобы мы анализировали прошлый опыт. Изучайте историю!»

Наталия Зазулина победитель номинации «Подвиг и память».

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