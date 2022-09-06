Центр Творческих Индустрий «Фабрика» объявляет старт приема заявок на участие в программе Digital AIR 2022

Программа виртуальной резиденции Digital AIR была создана Центром творческих индустрий «Фабрика» совместно с художественной группой APXIV в первый постпандемийный год, когда общая ситуация локдауна и культурной герметичности сделала очевидным, что художники не могут как прежде развивать свою практику и включаться в интернациональный диалог. Нам казалось, что целью виртуальной платформы может стать в том числе преодоление – хотя бы на культурном уровне – обострения той геополитической обстановки, которая не могла и не может способствовать укреплению международных отношений в сфере современного искусства.

С февраля 2022 года вопрос культурного взаимодействия перестал быть главной повесткой. К обсуждению «как работать вместе?» добавились размышления об этичности продолжения собственной деятельности и возможных средствах артикуляции своей позиции на языке искусства.

Мы потеряли общий язык и как никогда ощущаем необходимость найти способы продолжать говорить друг с другом даже в ситуации катастрофы. Спустя полгода после начала «специальной военной операции», мы решили возобновить программу виртуальной резиденции Digital AIR, чтобы продолжать поддерживать российских и зарубежных художников_ниц и находить общее, а не различное даже в ситуации мировой / политической / культурной нестабильности.

Мы предлагаем художникам_цам принять участие в программе Digital AIR, чтобы создать дискурсивную площадку и сообщество, построенное на взаимоуважении и интересу к digital практикам современного искусства. В рамках двухмесячной резиденции художники_цы будут знакомиться с процессом работы на платформе 8XR, работать с технической командой (https://app.8xr.io/), друг другом и куратором резиденции, чтобы в декабре 2022 года представить художественный проект – как в пространстве онлайн, так и физически на территории Фабрики.

Работа художников_ниц будет строиться по принципу building a common и состоять из серии тематических и кураторских встреч в зуме, в рамках которых участники_цы смогут обсудить проекты, которые они хотят реализовать за время резиденции.

Кроме того, для участников_ниц будут организованы встречи с технической командой платформы 8XR, где каждый_ая сможет получить консультацию по реализации своего проекта в digital вселенной. Доступ к платформе будет открыт на протяжении всех двух месяцев работы.

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